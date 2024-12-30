Эти фильмы обещают стать настоящими событиями в украинском кинематографе, поэтому мы не можем не поделиться подробностями. От драм до комедий, от исторических эпосов до современных сюжетов – каждый найдет фильм по своему вкусу.

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Самые ожидаемые украинские киноленты 2025 года

"Поезд в 31 декабря"

Украинский комедийный фильм, создан под руководством режиссера Олега Борщевского и сценаристов Николая Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка и Кирилла Тимченко, обещает стать настоящим кинематографическим событием.

По сюжету, в новогоднюю ночь главные герои оказываются в одном поезде, движущемся к своей цели, и именно этот необычный маршрут объединяет их в самый неожиданный способ. Поездка поездом станет не просто путешествием в пространстве, но и эмоциональным пересечением для персонажей, сталкивающихся с различными жизненными ситуациями и взаимодействующих друг с другом в сложных и смешных обстоятельствах. Фильм обещает быть полным юмора, неожиданных поворотов и настоящих новогодних чудес.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Премьера этого замечательного комедийного фильма в Украине запланирована на 1 января 2025 года, и он станет прекрасным дополнением к праздничной атмосфере, обещая зрителям множество смеха и положительных эмоций в первые дни нового года.

"Когда ты выйдешь замуж?"

Искусствовед Ксения – женщина, которая с детальной точностью разбирается в искусстве, разбирается в картинах великих художников и способна распознать каждый элемент в композиции. Однако в сфере личных отношений она совсем не так уверена. После того как ее жених изменил ей перед самой свадьбой, Ксения потеряла веру в любовь и решила больше не полагаться на чувства. Ее сердце было разбито, и она сосредоточилась исключительно на своей карьере и любимом искусстве.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Но судьба имеет для нее свои планы. Однажды она попадает в мир морских авантюрных приключений, и именно там, во время увлекательного путешествия, ее путь пересекается с самой большой ценностью мирового искусства – картиной Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". Это полотно, имеющее глубокий смысл и большую силу, становится символом перемен в ее жизни.

Неожиданно для себя, Ксения начинает заново открывать мир любви, и этот процесс приобретает особое значение, ведь ее отношения с искусством пересекаются с реальными чувствами. Между морскими приключениями и раскрытием тайн древних картин, она находит настоящую любовь, которая возвращает веру в себя и в мир вокруг.

"Две сестры"

Сводные сестры Яшмина и Малгоша из Варшавы, которые давно не ладили между собой, неожиданно попадают в чрезвычайную ситуацию, что меняет их жизнь. После того как их отец, который находился на фронте, тяжело ранен, попадает в госпиталь в оккупированном городке Харьковской области, сестры решают отправиться к нему, несмотря на опасность, которая ждет их в зоне конфликта.

Поездка, что должна была быть простой задачей, превращается в настоящее испытание. На пути Яшмине и Малгоши придется преодолеть не только физические трудности – обстрелы, угрозу со стороны оккупантов, постоянный риск гибели, но и психологические барьеры. За годы конфликтов и непонимания они стали настоящими незнакомками, и война становится фоном для того, чтобы переосмыслить свои отношения.

В течение этого путешествия, сестер начинают сближать не только жизненные трудности, но и совместное переживание трагических событий. Они вынуждены не только помогать друг другу физически, но и эмоционально поддерживать, переоценивая важность семьи и отношений, которые они раньше не ценили.



Фильм "Две сестры" / Кадр из фильма

Также в списке фильмов, которые стоит ждать в 2025 году, есть несколько увлекательных и разнообразных лент, обещающих оставить неизгладимое впечатление:

"Песни земли, что медленно горит", "Ты – Космос", "Киллхаус", "Малевич", "Дочь", "Дом за стеклом", "Мышеловка".

Эти фильмы обещают стать важными событиями в кинематографическом мире 2025 года, с различными жанрами и увлекательными сюжетами, что не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.