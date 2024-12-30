Ці фільми обіцяють стати справжніми подіями в українському кінематографі, тому ми не можемо не поділитися подробицями. Від драм до комедій, від історичних епосів до сучасних сюжетів – кожен знайде фільм за своїм смаком.

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Найочікуваніші українські кінострічки 2025 року

"Потяг у 31 грудня"

Український комедійний фільм, створений під керівництвом режисера Олега Борщевського та сценаристів Миколи Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка і Кирила Тимченка, обіцяє стати справжньою кінематографічною подією.

За сюжетом, в новорічну ніч головні герої опиняються в одному поїзді, що рухається до своєї мети, і саме цей незвичний маршрут об'єднує їх у найнеочікуваніший спосіб. Поїздка потягом стане не просто подорожжю в просторі, але й емоційним перетином для персонажів, що зіштовхуються з різними життєвими ситуаціями та взаємодіють один з одним у складних і смішних обставинах. Фільм обіцяє бути сповненим гумору, несподіваних поворотів і справжніх новорічних чудес.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра цього чудового комедійного фільму в Україні запланована на 1 січня 2025 року, і він стане чудовим доповненням до святкової атмосфери, обіцяючи глядачам безліч сміху та позитивних емоцій у перші дні нового року.

"Коли ти вийдеш заміж?"

Мистецтвознавиця Ксенія – жінка, яка з детальною точністю розбирається в мистецтві, розуміється на картинах великих художників і здатна розпізнати кожен елемент в композиції. Однак у сфері особистих стосунків вона зовсім не така впевнена. Після того, як її наречений зрадив їй перед самим весіллям, Ксенія втратила віру в кохання і вирішила більше не покладатися на почуття. Її серце було розбите, і вона зосередилася виключно на своїй кар'єрі та улюбленому мистецтві.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Та доля має для неї свої плани. Одного дня вона потрапляє у світ морських авантюрних пригод, і саме там, під час захопливої подорожі, її шлях перетинається з найбільшою цінністю світового мистецтва – картиною Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". Це полотно, що має глибокий сенс і неабияку силу, стає символом змін в її житті.

Несподівано для себе, Ксенія починає заново відкривати світ любові, і цей процес набуває особливого значення, адже її стосунки з мистецтвом перетинаються з реальними почуттями. Між морськими пригодами й розкриттям таємниць стародавніх картин, вона знаходить справжнє кохання, яке повертає віру в себе та у світ навколо.

"Дві сестри"

Зведені сестри Яшміна та Малгоша з Варшави, які давно не ладнали між собою, несподівано потрапляють в надзвичайну ситуацію, що змінює їхнє життя. Після того як їхній батько, який перебував на фронті, важко поранений, потрапляє до шпиталю в окупованому містечку Харківської області, сестри вирішують вирушити до нього, попри небезпеку, яка чекає на них в зоні конфлікту.

Поїздка, що повинна була бути простим завданням, перетворюється на справжнє випробування. На шляху Яшміні та Малгоші доведеться подолати не лише фізичні труднощі – обстріли, загрозу з боку окупантів, постійний ризик загибелі, але й психологічні бар'єри. За роки конфліктів і нерозуміння вони стали справжніми незнайомками, і війна стає тлом для того, щоб переосмислити свої стосунки.

Протягом цієї подорожі, сестер починають зближувати не лише життєві труднощі, а й спільне переживання трагічних подій. Вони змушені не тільки допомагати одна одній фізично, але й емоційно підтримувати, переоцінюючи важливість родини та стосунків, які вони раніше не цінували.



Фільм "Дві сестри" / Кадр із фільму

Також у списку фільмів, які варто чекати у 2025 році, є кілька захопливих та різноманітних стрічок, що обіцяють залишити незабутнє враження:

"Пісні землі, що повільно горить", "Ти – Космос", "Кіллхаус", "Малевич", "Донька", "Дім за склом", "Мишоловка".

Ці фільми обіцяють стати важливими подіями в кінематографічному світі 2025 року, з різними жанрами та захопливими сюжетами, що не залишать байдужими навіть найвибагливіших глядачів.