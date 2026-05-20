Украинское кино умеет бросать вызовы, поэтому многие наши фильмы отличаются на фоне иностранных работ. Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых из них.

"Гнездо горлицы", 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фильма рассказывает о тяжелой судьбе украинских женщин, которые отправились на заработки за границу. Главная героиня Дарья из-за сложного финансового положения едет в Италию и оставляет своих мужа и дочь в карпатском селе на Буковине.

На чужбине она работает сиделкой и вдруг у нее завязываются отношения с итальянским работодателем Алессандро, от которого она беременеет. Женщина возвращается домой, однако не знает, что делать дальше.

"Поводырь", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

Американский мальчик Питер после трагической гибели отца остается один в Украине. Он убегает от преследования НКВД вместе со слепым кобзарем Иваном Кочергой, который берется быть его поводырем. Путешествие открывает парню правду о тоталитарном режиме, репрессии против украинской культуры и жестокое уничтожение кобзарей.

Фильм основан на исторических событиях, которые развивались в 1930-х годах.

"Племя", 2014

Рейтинг IMDb: 6,9

Эта лента уникальна тем, что стала первым фильмом в мире, который сняли без единого слова – исключительно на украинском жестовом языке. Авторы также не добавили субтитров или закадрового голоса.

По сюжету, парень Сергей попадает в интернат к глухим, где становится частью группировки "Племя". Там он влюбляется в девушку Аню. И это становится началом серьезных испытаний.

Какие еще украинские фильмы вышли более 10 лет назад?

"Полет золотой мушки";

"Иван Сила";

"Моя бабушка Фанни Каплан";

"Живая";

"Украинские шерифы" и другие.

Какой украинский фильм выходит в кино?

Уже завтра, 21 мая, в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть премьеру семейного фильма "Крещатик 48/2".

Лента рассказывает об 11-летних Юре и Мие, которые случайно находят вход в Потусторонний Киев, существующий с 482 года. Там они знакомятся с героями украинского фольклора, проходят через удивительные приключения и становятся на путь борьбы с древней Богиней смерти.