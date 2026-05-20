Этим украинским фильмам уже более 10 лет, а они до сих пор остаются культовыми
- Даже спустя десятилетия украинские фильмы, такие как "Гнездо горлицы", "Поводырь" и "Племя", остаются культовыми и продолжают поражать своей оригинальностью и глубиной.
- Кроме отмеченных фильмов, украинский кинематограф предлагает другие интересные работы, получившие признание за рубежом и получили многочисленные награды.
Ошибочно считать, что украинский кинематограф начал развиваться только сейчас. Уже много лет назад на свет появились те киноработы, которые получили немало наград, а также были представлены иностранной аудитории.
Украинское кино умеет бросать вызовы, поэтому многие наши фильмы отличаются на фоне иностранных работ. Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых из них.
"Гнездо горлицы", 2016
Рейтинг IMDb: 7,2
Сюжет фильма рассказывает о тяжелой судьбе украинских женщин, которые отправились на заработки за границу. Главная героиня Дарья из-за сложного финансового положения едет в Италию и оставляет своих мужа и дочь в карпатском селе на Буковине.
На чужбине она работает сиделкой и вдруг у нее завязываются отношения с итальянским работодателем Алессандро, от которого она беременеет. Женщина возвращается домой, однако не знает, что делать дальше.
"Поводырь", 2014
Рейтинг IMDb: 7,6
Американский мальчик Питер после трагической гибели отца остается один в Украине. Он убегает от преследования НКВД вместе со слепым кобзарем Иваном Кочергой, который берется быть его поводырем. Путешествие открывает парню правду о тоталитарном режиме, репрессии против украинской культуры и жестокое уничтожение кобзарей.
Фильм основан на исторических событиях, которые развивались в 1930-х годах.
"Племя", 2014
Рейтинг IMDb: 6,9
Эта лента уникальна тем, что стала первым фильмом в мире, который сняли без единого слова – исключительно на украинском жестовом языке. Авторы также не добавили субтитров или закадрового голоса.
По сюжету, парень Сергей попадает в интернат к глухим, где становится частью группировки "Племя". Там он влюбляется в девушку Аню. И это становится началом серьезных испытаний.
Какие еще украинские фильмы вышли более 10 лет назад?
- "Полет золотой мушки";
- "Иван Сила";
- "Моя бабушка Фанни Каплан";
- "Живая";
- "Украинские шерифы" и другие.
Какой украинский фильм выходит в кино?
Уже завтра, 21 мая, в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть премьеру семейного фильма "Крещатик 48/2".
Лента рассказывает об 11-летних Юре и Мие, которые случайно находят вход в Потусторонний Киев, существующий с 482 года. Там они знакомятся с героями украинского фольклора, проходят через удивительные приключения и становятся на путь борьбы с древней Богиней смерти.