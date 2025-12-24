Украинские фильмы, которые стоит посмотреть в Святвечер

Уже сегодня, 24 декабря, все украинские семьи сядут за один стол в предвкушении рождения Иисуса Христа. 12 постных блюд, семейная коляда, елка, которая мигает яркими огоньками – это самое малое, что нужно для праздников, главное – чтобы никого не хватало за столом.

Если вам захочется продлить время в семейном кругу, то можно выбрать просмотр тематических украинских фильмов, которые создадут дополнительный уют в период Рождества, пишет 24 Канал.

Украинские фильмы на Святвечер

"Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961

Многие могут относиться к этому фильму неоднозначно, ведь он был снят во времена СССР и на киностудии Горького. Но мы решили внести эту кинокартину в список по нескольким причинам. Во-первых, повесть "Ночь перед Рождеством" принадлежит украинскому писателю – Николаю Гоголю, и вовсе не российскому, как об этом любят писать медиа страны-агрессора. Во-вторых, в фильме и произведении события розиваваються в украинском поселке Диканька, что на Полтавщине. В-третьих, можно увидеть украинский наряд и традиции на Рождество, а также услышать украинский язык.

По сюжету, кузнец Вакула пытается добиться сердца любимой Оксаны. Девушка ставит условие, если он сможет достать такие туфли, как у царицы, то она выйдет за него замуж. Сначала парень опустил руки, и позже понял, что ради любимой пойдет на любой поступок.

"Памфир", 2022

Рейтинг IMDb: 7,4

События фильма разворачиваются в приграничном буковинском селе накануне традиционной Маланки. Леонид, по прозвищу Памфир, возвращается домой из-за границы. И его сын попадает в беду, и чтобы решить ситуацию, нужно много денег. Поэтому глава семьи решает вернуться к криминальному прошлому – заняться контрабандой.

Чем дальше он заходит, тем глубже оказывается перед выбором между законом, семьей и собственной честью.

"Приключения S Николая", 2018

Рейтинг IMDb: 5,8

Накануне Дня Святого Николая родители вместе с детьми, Артемом и Софией, едут в Карпаты. Но их семейное счастье уже давно дало трещину. Но все меняется, когда они случайно знакомятся с загадочным человеком по имени Святой Николай, который совсем не похож на сказочного персонажа с открыток.

Вместе герои попадают в череду забавных и трогательных приключений, что учат детей доверию, доброте и вере в чудо.

"Только чудо", 2019

Рейтинг IMDb: 6,2

Мальчик Северин вместе с сестрой Аникой отправляются в водоворот приключений, чтобы спасти больного отца. Дети отправляются в путешествие в канун праздника Николая, попадают в разные ситуации, а самое важное – находят любовь и дружбу.

