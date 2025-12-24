Якщо вам захочеться продовжити час у родинному колі, то можна обрати перегляд тематичних українських фільмів, які створять додатковий затишок у період Різдва, пише 24 Канал.
Також дивіться На будь-який смак: які українські серіали захоплюють своїми небанальними сюжетами
Українські фільми на Святвечір
"Вечори на хуторі біля Диканьки", 1961
Багато хто може ставитись до цього фільму неоднозначно, адже він був знятий у часи СРСР і на кіностудії Горького. Та ми вирішили внести цю кінокартину до списку з кількох причин. По-перше, повість "Ніч перед Різдвом" належить українському письменнику – Миколі Гоголю, і зовсім не російському, як про це люблять писати медіа країни-агресорки. По-друге, у фільмі та й творі події розиваваються в українському селищі Диканька, що на Полтавщині. По-третє, можна побачити українське вбрання та традиції на Різдво, а також почути українську мову.
За сюжетом, коваль Вакула намагається добитись серця коханої Оксани. Дівчина ставить умову, якщо він зможе дістати такі туфлі, як у цариці, то вона вийде за нього заміж. Спершу парубок опустив руки, та пізніше зрозумів, що заради коханої піде на будь-який вчинок.
"Вечори на хуторі біля Диканьки": дивіться фільм онлайн
"Памфір", 2022
Рейтинг IMDb: 7,4
Події фільму розгортаються у прикордонному буковинському селі напередодні традиційної Маланки. Леонід, на прізвисько Памфір, повертається додому з-за кордону. Та його син втрапляє у халепу, і щоб розв'язати ситуацію, потрібно багато грошей. Через це голова родини вирішує повернутись до кримінального минулого – зайнятись контрабандою.
Чим далі він заходить, тим глибше опиняється перед вибором між законом, родиною та власною честю.
"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму
"Пригоди S Миколая", 2018
Рейтинг IMDb: 5,8
Напередодні Дня Святого Миколая батьки разом із дітьми, Артемом і Софією, їдуть у Карпати. Та їхнє родинне щастя вже давно дало тріщину. Та все змінюється, коли вони випадково знайомляться з загадковим чоловіком на ім'я Святий Миколай, який зовсім не схожий на казкового персонажа з листівок.
Разом герої потрапляють у низку кумедних і зворушливих пригод, що вчать дітей довірі, доброті та вірі в чудо.
"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму
"Тільки диво", 2019
Рейтинг IMDb: 6,2
Хлопчик Северин разом із сестрою Анікою вирушають у вир пригод, щоб врятувати хворого батька. Діти вирушають у мандрівку у переддень свята Миколая, потрапляють у різні ситуації, а щонайважливіше – знаходять кохання та дружбу.
"Тільки диво": дивіться онлайн трейлер фільму
Що ще можна подивитись на Святвечір:
- "Пекельна Хоругва або Різдво козацьке";
- "Щедрик";
- "Все буде Ок! Новорічна казка для дорослих";
- "Різдвяна історія з Тіною Кароль".