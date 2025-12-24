Если вам захочется продлить время в семейном кругу, то можно выбрать просмотр тематических украинских фильмов, которые создадут дополнительный уют в период Рождества, пишет 24 Канал.
Украинские фильмы на Святвечер
"Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961
Многие могут относиться к этому фильму неоднозначно, ведь он был снят во времена СССР и на киностудии Горького. Но мы решили внести эту кинокартину в список по нескольким причинам. Во-первых, повесть "Ночь перед Рождеством" принадлежит украинскому писателю – Николаю Гоголю, и вовсе не российскому, как об этом любят писать медиа страны-агрессора. Во-вторых, в фильме и произведении события розиваваються в украинском поселке Диканька, что на Полтавщине. В-третьих, можно увидеть украинский наряд и традиции на Рождество, а также услышать украинский язык.
По сюжету, кузнец Вакула пытается добиться сердца любимой Оксаны. Девушка ставит условие, если он сможет достать такие туфли, как у царицы, то она выйдет за него замуж. Сначала парень опустил руки, и позже понял, что ради любимой пойдет на любой поступок.
"Вечера на хуторе близ Диканьки": смотрите фильм онлайн
"Памфир", 2022
Рейтинг IMDb: 7,4
События фильма разворачиваются в приграничном буковинском селе накануне традиционной Маланки. Леонид, по прозвищу Памфир, возвращается домой из-за границы. И его сын попадает в беду, и чтобы решить ситуацию, нужно много денег. Поэтому глава семьи решает вернуться к криминальному прошлому – заняться контрабандой.
Чем дальше он заходит, тем глубже оказывается перед выбором между законом, семьей и собственной честью.
"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма
"Приключения S Николая", 2018
Рейтинг IMDb: 5,8
Накануне Дня Святого Николая родители вместе с детьми, Артемом и Софией, едут в Карпаты. Но их семейное счастье уже давно дало трещину. Но все меняется, когда они случайно знакомятся с загадочным человеком по имени Святой Николай, который совсем не похож на сказочного персонажа с открыток.
Вместе герои попадают в череду забавных и трогательных приключений, что учат детей доверию, доброте и вере в чудо.
"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма
"Только чудо", 2019
Рейтинг IMDb: 6,2
Мальчик Северин вместе с сестрой Аникой отправляются в водоворот приключений, чтобы спасти больного отца. Дети отправляются в путешествие в канун праздника Николая, попадают в разные ситуации, а самое важное – находят любовь и дружбу.
"Только чудо": смотрите онлайн трейлер фильма
Что еще можно посмотреть на Сочельник:
- "Адская Хоругвь или Рождество казацкое";
- "Щедрик";
- "Все будет Ок! Новогодняя сказка для взрослых";
- "Рождественская история с Тиной Кароль".