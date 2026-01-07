Сразу 4 украинских фильма стали самыми популярными на Netflix в Украине
- Четыре украинских фильма стали самыми популярными на Netflix в Украине, в частности "Поезд к Рождеству" занял первое место.
- Другие популярные ленты включают "Родительские сборы", "Антарктида" Антона Птушкина и "Поезд в 31 декабря".
Если в календаре праздники уже закончились, но ваша душа до сих пор нуждается в их продолжении – это можно легко организовать. Стриминговая платформа Netflix с этим поможет.
Тем более, что в последнее время украинцы все чаще выбирают украинские фильмы, которые возглавляют рейтинг самых популярных лент. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix рассказываем, какие украинские фильмы сегодня чаще всего смотрят зрители на платформе.
Какие фильмы украинцы смотрят на Netflix?
"Поезд к Рождеству"
Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix стал "Поезд к Рождеству". Именно эту ленту в последнее время украинцы просматривают особенно часто – и не зря, ведь сюжет и атмосфера заставляют зрителя поверить в настоящее чудо.
Особенно актуальным этот фильм является в рождественско-новогодний период, который только подходит к концу. Однако если вы мечтаете о продолжении праздника, эта киноистория станет идеальным вариантом.
"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма
Сюжет разворачивается в вагоне поезда. Все его пассажиры – абсолютно чужие друг другу люди. Но именно Рождество становится той причиной, которая собирает их за одним столом, словно настоящую украинскую семью. С этого момента начинают случаться настоящие чудеса.
Важные роли в фильме сыграли:
- Станислав Боклан,
- Антонина Хижняк,
- Михаил Хома (DZIDZIO),
- Анна Кузина,
- Юрий Горбунов,
- Назар Заднепровский,
- Валентин Томусяк,
- Анастасия Иванюк,
- Лилия Ребрик,
- Андрей Исаенко,
- Полина Василина,
- Кристина Федорак,
- Дмитрий Сова и другие.
Также среди самых популярных фильмов, которые сейчас смотрят украинские зрители на Netflix, можно заметить и другие ленты:
- "Родительское собрание", занявшие 4-е место в рейтинге,
- "Антарктида" Антона Птушкина – на 5-м месте,
- "Поезд в 31 декабря", который идет следом.
Все эти фильмы способны создать любимую многими атмосферу тепла и уюта. Поэтому выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром наедине или вместе с родными. Приготовьте попкорн, закутайтесь в плед и окунитесь в увлекательную киноисторию, которая уже покорила сердца многих украинцев.