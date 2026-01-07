Сразу 4 украинских фильма стали самыми популярными на Netflix в Украине

Если в календаре праздники уже закончились, но ваша душа до сих пор нуждается в их продолжении – это можно легко организовать. Стриминговая платформа Netflix с этим поможет.

Тем более, что в последнее время украинцы все чаще выбирают украинские фильмы, которые возглавляют рейтинг самых популярных лент. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix рассказываем, какие украинские фильмы сегодня чаще всего смотрят зрители на платформе.

Какие фильмы украинцы смотрят на Netflix?

"Поезд к Рождеству"

Самым популярным фильмом на стриминговой платформе Netflix стал "Поезд к Рождеству". Именно эту ленту в последнее время украинцы просматривают особенно часто – и не зря, ведь сюжет и атмосфера заставляют зрителя поверить в настоящее чудо.

Особенно актуальным этот фильм является в рождественско-новогодний период, который только подходит к концу. Однако если вы мечтаете о продолжении праздника, эта киноистория станет идеальным вариантом.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается в вагоне поезда. Все его пассажиры – абсолютно чужие друг другу люди. Но именно Рождество становится той причиной, которая собирает их за одним столом, словно настоящую украинскую семью. С этого момента начинают случаться настоящие чудеса.

Важные роли в фильме сыграли:

Станислав Боклан,

Антонина Хижняк,

Михаил Хома (DZIDZIO),

Анна Кузина,

Юрий Горбунов,

Назар Заднепровский,

Валентин Томусяк,

Анастасия Иванюк,

Лилия Ребрик,

Андрей Исаенко,

Полина Василина,

Кристина Федорак,

Дмитрий Сова и другие.

Также среди самых популярных фильмов, которые сейчас смотрят украинские зрители на Netflix, можно заметить и другие ленты:

"Родительское собрание" , занявшие 4-е место в рейтинге,

, занявшие 4-е место в рейтинге, "Антарктида" Антона Птушкина – на 5-м месте,

Антона Птушкина – на 5-м месте, "Поезд в 31 декабря", который идет следом.

Все эти фильмы способны создать любимую многими атмосферу тепла и уюта. Поэтому выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром наедине или вместе с родными. Приготовьте попкорн, закутайтесь в плед и окунитесь в увлекательную киноисторию, которая уже покорила сердца многих украинцев.