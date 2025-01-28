37 топовых украинских фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на Netflix
Последние три года стали едва ли не самыми плодотворными для украинского кинематографа, особенно в контексте международных платформ, таких как Netflix. За это время количество украинских фильмов и сериалов на платформе выросло в разы, и с каждым месяцем появляются новые ленты, которые привлекают внимание зрителей по всему миру.
Это свидетельствует о росте спроса на украинское кино и признании его на международной арене. Что самое ценное, эти украинские произведения не только появляются в эфире, но и приобретают большую популярность среди пользователей Netflix.
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Украинские фильмы и сериалы, которые есть на Netflix
В этом материале мы собрали для вас 37 украинских киноисторий, которые доступны на платформе. Среди них можно найти фильмы, сериалы, мультфильмы – как новые, так и старые, но все они имеют свою уникальную атмосферу и сюжет, который сделал их фаворитами среди киноманов.
- "Буча"
- "Собрание ОСМД"
- "БожеВильные"
- "Редакция"
- "Крашанка"
- "Яремчук. Несравненный мир красоты"
- "Другой Франко"
- "Памфир"
- "Я, Победа и Берлин"
- "Коза Ностра"
- "Запрещенный"
- "Мавка. Лесная песня"
- "Мы, наши любимцы и война"
- "20 дней в Мариуполе"
- "Довбуш"
- "Щедрик"
- "Вкус свободы"
- "И будут люди"
- "Казаки. Абсолютно лживая история"
- "Женский доктор. Новая жизнь"
- "Я – Надежда"
- "Поймать Кайдаша"
- "Первые дни"
- "Люксембург, Люксембург"
- "Зима в огне"
- "Клондайк"
- "Секс, инста и ВНО"
- "Снайпер. Белый ворон"
- "Мои мысли тихие"
- "Носорог"
- "Я работаю на кладбище"
- "Мы были рекрутами"
- "Долгое время"
- "Свингеры"
- "Уроки толерантности"
- "Пульс"
- "Я и Феликс"
Эти ленты получили признание благодаря своей качественной постановке, глубоким сюжетам и эмоциональной силе, что позволяет им не только найти своего зрителя в Украине, но и получить популярность в мире.
Итак, если вы хотите познакомиться с украинским кино или открыть для себя новые жанры, этот список станет отличным началом для просмотра украинских лент на Netflix.