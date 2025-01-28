37 топовых украинских фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на Netflix

Последние три года стали едва ли не самыми плодотворными для украинского кинематографа, особенно в контексте международных платформ, таких как Netflix. За это время количество украинских фильмов и сериалов на платформе выросло в разы, и с каждым месяцем появляются новые ленты, которые привлекают внимание зрителей по всему миру.

Это свидетельствует о росте спроса на украинское кино и признании его на международной арене. Что самое ценное, эти украинские произведения не только появляются в эфире, но и приобретают большую популярность среди пользователей Netflix.

Рекомендуем Я видела последние минуты жизни своего мужа, – известная актриса о гибели любимого на войне

Украинские фильмы и сериалы, которые есть на Netflix

В этом материале мы собрали для вас 37 украинских киноисторий, которые доступны на платформе. Среди них можно найти фильмы, сериалы, мультфильмы – как новые, так и старые, но все они имеют свою уникальную атмосферу и сюжет, который сделал их фаворитами среди киноманов.

"Буча"

"Собрание ОСМД"

"БожеВильные"

"Редакция"

"Крашанка"

"Яремчук. Несравненный мир красоты"

"Другой Франко"

"Памфир"

"Я, Победа и Берлин"

"Коза Ностра"

"Запрещенный"

"Мавка. Лесная песня"

"Мы, наши любимцы и война"

"20 дней в Мариуполе"

"Довбуш"

"Щедрик"

"Вкус свободы"

"И будут люди"

"Казаки. Абсолютно лживая история"

"Женский доктор. Новая жизнь"

"Я – Надежда"

"Поймать Кайдаша"

"Первые дни"

"Люксембург, Люксембург"

"Зима в огне"

"Клондайк"

"Секс, инста и ВНО"

"Снайпер. Белый ворон"

"Мои мысли тихие"

"Носорог"

"Я работаю на кладбище"

"Мы были рекрутами"

"Долгое время"

"Свингеры"

"Уроки толерантности"

"Пульс"

"Я и Феликс"

Эти ленты получили признание благодаря своей качественной постановке, глубоким сюжетам и эмоциональной силе, что позволяет им не только найти своего зрителя в Украине, но и получить популярность в мире.

Итак, если вы хотите познакомиться с украинским кино или открыть для себя новые жанры, этот список станет отличным началом для просмотра украинских лент на Netflix.