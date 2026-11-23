24 Канал подготовил подборку ярких украинских фильмов и сериалов, в которых оживают древние легенды.

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"Мавка. Лесная песня" (2023)

Рейтинг IMDb: 6,6

Лесная нимфа Мавка пробуждается весной, чтобы защитить Источник Жизни от человеческой жадности. Случайная встреча с талантливым деревенским музыкантом Лукашем заставляет ее познать настоящую любовь и оказаться перед сложным выбором между чувствами и долгом. Этот анимационный блокбастер создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и древних славянских мифов. Что интересно, картина стала самым кассовым украинским релизом за время независимости и имела оглушительный успех в мировом прокате.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят красочную визуальную эстетику, аутентичные фольклорные мотивы и трогательную экологическую идею. В то же время часть обозревателей отмечает, что сюжет местами кажется слишком упрощенным для взрослой аудитории.

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"Довбуш" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,3

В начале XVIII века жестокое господство польской шляхты вынуждает гуцулов бежать в горы. Братья Олекса и Иван Довбуши становятся опришками, но впоследствии их пути расходятся из-за жажды наживы одного и стремления к справедливости другого. Олекса возглавляет восстание карпатских мстителей, чтобы защитить родную землю и любимую Маричку от барского произвола.

"Довбуш": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели на сайте IMDb высоко оценивают зрелищные батальные сцены, роскошные карпатские пейзажи и харизматичную игру Сергея Стрельникова. В то же время отдельные зрители и критики отмечают затянутый хронометраж и некоторую пафосность диалогов.

"Сторожевая застава" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,2

Обычный школьник Виктор во время солнечного затмения попадает через магический портал на тысячу лет в прошлое. Мальчик оказывается на пограничной заставе времен Руси, где бок о бок с легендарными богатырями Алешкой, Ильей и Добрыней защищает землю от половецкой орды. Юному герою приходится преодолеть собственные страхи, чтобы спасти новых друзей от колдовства и вернуться домой.

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"Сторожевая застава": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: авторы рецензий на портале IMDb отмечают качественные спецэффекты, легкий юмор и удачное сочетание древних былин с современным темпом повествования. Однако некоторые рецензенты обращают внимание на неравномерное развитие второстепенных персонажей и предсказуемость финала.

"Конотопская ведьма" (2024)

Рейтинг IMDb: 5,3

Древняя ведьма из Конотопа давно отреклась от своих магических сил ради спокойной жизни с обычным парнем. Однако эту идиллию навсегда разрушает полномасштабное вторжение и жестокое убийство ее возлюбленного российскими солдатами. После ужасной трагедии женщина возвращает свои темные способности и начинает мстить оккупантам.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают роскошный визуальный стиль и изобретательные кровавые сцены расправы. В то же время некоторые критики упрекают картину в чрезмерной прямолинейности сюжета.

На днях мы рассказывали о новых украинских фильмах 2026 года, которые уже можно посмотреть онлайн.