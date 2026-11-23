24 Канал зібрав добірку яскравих українських фільмів і серіалів, у яких оживають стародавні легенди.

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"Мавка. Лісова пісня" (2023)

Рейтинг IMDb: 6,6

Лісова німфа Мавка прокидається навесні, щоб оберігати Джерело Життя від людської жадібності. Випадкова зустріч із талановитим сільським музикою Лукашем змушує її пізнати щире кохання й постати перед складним вибором між почуттями та обов'язком. Цей анімаційний блокбастер створили за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та давніх слов'янських міфів. Що цікаво, стрічка стала найкасовішим українським релізом часів незалежності та здобула шалений успіх у світовому прокаті.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять барвисту візуальну естетику, автентичні фольклорні мотиви та зворушливу екологічну ідею. Водночас частина оглядачів зауважує, що сюжет місцями здається занадто спрощеним для дорослої аудиторії.

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"Довбуш" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,3

На початку XVIII століття жорстоке панування польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші стають опришками, але згодом їхні шляхи розходяться через жагу до наживи одного та прагнення справедливості іншого. Олекса очолює повстання карпатських месників, щоб захистити рідну землю та кохану Марічку від панського свавілля.

"Довбуш": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: оглядачі на сайті IMDb високо оцінюють видовищні батальні сцени, розкішні карпатські краєвиди та харизматичну гру Сергія Стрельникова. Натомість окремі глядачі та критики вказують на затягнутий хронометраж і деяку пафосність діалогів.

"Сторожова застава" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,2

Звичайний школяр Вітько під час сонячного затемнення потрапляє через магічний портал на тисячу років у минуле. Хлопець опиняється на прикордонній заставі часів Русі, де пліч-о-пліч із легендарними богатирями Олешком, Іллею та Добринею захищає землю від половецької орди. Юному герою доводиться подолати власні страхи, щоб урятувати нових друзів від чаклунства та повернутися додому.

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"Сторожова застава": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: автори рецензій на порталі IMDb відзначають якісні спецефекти, легкий гумор та вдале поєднання давніх билин із сучасним темпом оповіді. Проте деякі рецензенти звертають увагу на нерівномірний розвиток другорядних персонажів і передбачуваність фіналу.

"Конотопська відьма" (2024)

Рейтинг IMDb: 5,3

Прадавня відьма з Конотопа давно зреклася своїх магічних сил заради спокійного життя зі звичайним хлопцем. Однак цю ідилію назавжди руйнує повномасштабне вторгнення та жорстоке вбивство її коханого російськими солдатами. Після жахливої трагедії жінка повертає свої темні здібності та починає мститися окупантам.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають розкішний візуальний стиль та винахідливі криваві сцени розправи. Водночас деякі критики сварять стрічку за надмірну прямолінійність сюжету.

Днями ми розповідали про нові українські фільми 2026 року, які вже можна подивитися онлайн.