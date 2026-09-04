5 украинских фильмов, о которых вы, возможно, не слышали, но которые обязательно стоит посмотреть

Здесь есть мистические феи, запретная любовь, советская психиатрическая больница и даже мамы, которые знают о вашей жизни больше, чем вы сами.

24 Канал подобрал пять фильмов, которые стоит добавить в список просмотра на ближайшие выходные.

"Почему я жив"

Год: 2021

Жанр: историческая драма, мелодрама

IMDb: 7,4

Режиссер: Виллен Новак

В ролях: Роланд Мишко, Анастасия Маркив, Виктор Жданов, Ирина Мельник, Алексей Горбунов, Георгий Делиев.

"Почему я жив": смотреть трейлер

Мариуполь накануне Второй мировой войны. 17-летние Фрося и Ленчик влюблены и мечтают пожениться, однако отец девушки категорически против еврея в семье.

А потом наступает война – и проблемы со свадьбой вдруг становятся самой меньшей из их проблем. Фильм основан на автобиографическом рассказе Евгения Митько.

Что говорят критики. ITC.ua поставил фильму 4/5: отметил атмосферу 40-х, актерский состав и музыку, хотя и упрекнул картину в наивных моментах и чрезмерных религиозных акцентах.

"Мавка. Настоящий миф"

Год: 2026

Жанр: фэнтези, романтика, экшн, драма, ужасы

IMDb: 5,8

Режиссер: Катя Царик

В ролях: Арина Бочарова, Иван Довженко, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алеся Романова.

"Мавка. Настоящий миф": смотреть трейлер

Забудьте о милой мультяшной Мавке. Здесь она – опасная лесная нимфа, которая должна заманить биолога Лукьяна в ловушку, но неожиданно влюбляется в него. Теперь ей предстоит выбирать между любовью и собственным кланом. Классика: даже мистические существа не могут просто спокойно выполнять свою работу.

Что говорят критики и зрители. Профессиональных оценок пока немного, а реакция зрителей неоднозначна: на КиноБазе – 5,8/10. Среди отзывов хвалят саму идею, но критикуют актерскую игру и визуальные эффекты.

"БожеВільні"

Год: 2024

Жанр: триллер, драма

IMDb: 7,9

Режиссер: Денис Тарасов

В ролях: Константин Темляк, Ирма Витовская, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий.

"БожеВільні": смотреть трейлер

Сюжет. 1970-е годы. Молодой Андрей Довженко попадает в советскую психиатрическую больницу после конфликта с системой. Там он узнает о карательной психиатрии – когда неудобных для власти людей объявляли психически больными. Перед героем встает выбор: сотрудничать с КГБ или попытаться рассказать миру правду.

Что говорят критики. "Детектор медиа" назвал картину прежде всего жестким остросюжетным триллером, а не просто исторической драмой. "Суспильне" отметило сильные актерские работы, картинку и музыку, хотя заметило, что отдельные диалоги звучат пафосно

"Я и Феликс"

Год: 2022

Жанр: драма

IMDb: 7,5

Режиссер: Ирина Цилик

В ролях: Юрий Издрик, Владислав Балюк, Андрей Чередник, Анастасия Карпенко, Андрей Исаенко.

"Я и Феликс": смотреть трейлер

Маленький Тимофей знакомится с Феликсом – мужчиной с непростым прошлым, который воевал в Афганистане и пытается заглушить свои травмы алкоголем. Для мальчика этот странный взрослый постепенно становится важной фигурой в жизни. На фоне – Украина 90-х, где взрослые сами не очень понимают, как быть взрослыми.

Что говорят критики. ITC.ua поставил 8/10, похвалил актерскую игру, атмосферу 90-х и драматическую историю. Среди минусов – некоторая недосказанность.

"Ну, мам!"

Год: 2026

Жанр: комедия, драма, семейный

IMDb: 6,4

Режиссер: Олег Борщевский

В ролях: Ада Роговцева, Елена Кравец, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Александр Ярема, Роман Луцкий, Ахтем Сеитаблаев.

"Ну, мам!": смотреть трейлер

Несколько историй переплетаются вокруг мам и их уже взрослых детей. Ведь для мамы не имеет значения, сколько вам лет: если она может спросить "ты поел?", значит, вы все еще ребенок.

Что говорят критики и зрители. На "КиноБазе" фильм получил оценку 6,4/10. Отзывы неоднозначные: хвалят теплую атмосферу и узнаваемость, но критикуют предсказуемость и большое количество сюжетных линий и клише.

Ну и напоследок – еще порция удачного украинского кино.