Посмотрите эти фильмы, когда за окном падает дождь

На ближайшие дни синоптики передают не слишком благоприятную погоду. А это значит, что появится возможность запастись чем-то вкусненьким и включить украинские фильмы, которые помогут разбавить серую погоду за окном.

24 Канал выбрал несколько фильмов из украинского кинематографа, который предлагает вниманию зрителей довольно качественное кино.

"Все оттенки соблазна", 2026

Рейтинг IMDb: 3,5

Эротический триллер рассказывает о событиях, которые развиваются в Лемберге (современном Львове) в конце XIX века – в 1897 году. В центре сюжета – Амелия Крижевская-Зег, дочь Иоганна Зега, которая после свадебного путешествия возвращается в семейное имение.

Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то – ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении.

"Гнездо горлицы", 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет фильма рассказывает о судьбе украинских женщин за рубежом. Дарья, которая проживает в карпатском селе на Буковине, решает ехать в Италию, чтобы заработать для семьи денег.

За рубежом ее ждет требовательная и капризная итальянка, испытания языком и даже романтические отношения. Женщина беременеет от работодателя и решает вернуться домой. Но это только начало ее испытаний.

"Мавка. Настоящий миф", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Лента рассказывает историю запретной любви между мифической Мавкой и молодым биологом Лукьяном, который приехал в лес в составе научной экспедиции. События разворачиваются в древних украинских лесах во время магической Русалкиной недели.

"На драйве", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Компания друзей из Харькова находят заброшенные машины на стоянке торгового центра, который закрыли из-за войны. Они решают устроить в закрытом ТРЦ настоящие гонки со ставками.

Заработанные средства компания планировала передать на восстановление чебуречной, которую разрушили россияне, но все идет не по плану.

Какие украинские фильмы стоят вашего внимания?

"Ну мам";

"Крещатик 48/2";

"КИЛЛХАУС";

"Довбуш";

"Ты – космос".

Выбирайте ленту для вечернего просмотра и окунитесь в историю, которая подарит вам ту атмосферу, которой стремится душа.