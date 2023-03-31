Украинские художники и дальше получат возможность получать финансовую поддержку и доступ к обучению и экспертам на каждом этапе своей карьеры. Инициативы, поддерживаемые Фондом Netflix Creative for Equity, предусматривают не только финансовую помощь украинским создателям, но и помощь в постпродакшне уже разработанных проектов.

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Кроме того, к этой программе присоединились новые партнеры – European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) и Нью-Йоркская киноакадемия (New York Film Academy). Они обеспечат дополнительный доступ к знаниям и обучению для сотен специалистов из разных отраслей.

Украиноязычный контент на Netflix

Количество украиноязычного контента на Netflix растет. На сервисе уже можно увидеть более 20 украинских фильмов, в том числе "Борщ. Секретный ингредиент" с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, популярные украинские телесериалы "Поймать Кайдаша", "И будут люди" и другие появившиеся фильмы. Все это стало возможным благодаря ежедневному сотрудничеству Министерства культуры и информационной политики и Netflix.

Украинские фильмы и сериалы на Netflix / Netflix

В прошлом году 100 художников получили стипендии, более 400 получили доступ к цифровому образованию, а также 48 творческих команд из двух человек получили гранты на разработку сценариев и онлайн-сессии с международными экспертами. Благотворительные проекты поддержки помогли 9 создателям найти иностранных партнеров и сопродюсеров, 4 получили международное донорское финансирование, а один получил награду "Лучший проект" на копитчинг-сессии Series Mania, что является чрезвычайным успехом для украинского проекта. Больше творцов со всего мира было отобрано для презентаций на разных кинофестивалях.

Вместе с украинскими и иностранными партнерами Netflix демонстрирует, что является надежным партнером и поклонником украинской культуры в эти трудные времена. Убедившись в результативности этих программ в прошлом году, мы убеждены, что они и дальше будут продолжать еще больше поддерживать и поощрять наших талантливых художников,

– заявил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Что получат украинские специалисты в этом году

Украинские художники получат в этом году дополнительную поддержку:

100 новых стипендий для творцов любого уровня. Заявки принимаются на сайте House of Europe до 18 апреля;

Серия цифровых мастер-классов для продюсеров и линейных продюсеров разработана сетью международных экспертов EAVE. Заявки от украинских создателей будут приниматься в конце апреля;

Новая поддержка передовых проектов через Украинскую киноакадемию с грантами на постпродакшн в размере 10 000 долларов США каждый для украинских художественных или документальных фильмов, а также двухдневный семинар по цифровому постпродакшну, проводимый Нью-Йоркской киноакадемией. Более подробная информация об этом и заявки будут доступны позже в году.

Получатели грантов на разработку сценариев будут получать поддержку и дальше. Каждый украинский художник независимо от места жительства может подать заявку на участие в этих инициативах. Расширение партнерства с двумя новыми международными учреждениями позволяет получить больше возможностей для развития карьеры в кино- и телеиндустрии на международной арене.