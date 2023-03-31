Українські митці й далі матимуть можливість отримувати фінансову підтримку та доступ до навчання та експертів на кожному етапі своєї кар'єри. Ініціативи, які підтримує Фонд Netflix Creative for Equity, передбачають не лише фінансову допомогу українським творцям, а й допомогу у постпродакшні вже розроблених проєктів.

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Крім того, до цієї програми приєднались нові партнери – European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та Нью-Йоркська кіноакадемія (New York Film Academy). Вони забезпечать додатковий доступ до знань і навчання для сотень фахівців з різних галузей.

Україномовний контент на Netflix

Кількість українськомовного контенту на Netflix зростає. На сервісі вже можна побачити понад 20 українських фільмів, зокрема "Борщ. Секретний інгредієнт" з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, популярні українські телесеріали "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди" та інші фільми, які з'явилися раніше. Все це стало можливим завдяки щоденній співпраці Міністерства культури та інформаційної політики України та Netflix.

Українські фільми та серіали на Netflix / Netflix

Минулого року 100 митців отримали стипендії, понад 400 отримали доступ до цифрової освіти, а також 48 творчих команд із двох осіб отримали гранти на розробку сценаріїв та онлайн-сесії з міжнародними експертами. Благодійні проєкти підтримки допомогли 9 творцям знайти іноземних партнерів і співпродюсерів, 4 отримали міжнародне донорське фінансування, а один отримав нагороду "Найкращий проєкт" на копітчинг-сесії Series Mania, що є надзвичайним успіхом для українського проєкту. Більше творців з усього світу було відібрано для презентацій на різних кінофестивалях.

Разом з українськими та іноземними партнерами Netflix демонструє, що є надійним партнером та прихильником української культури у ці надзвичайно важкі часи. Пересвідчившись у результативності цих програм минулого року, ми переконані, що вони й надалі продовжуватимуть ще більше підтримувати та заохочувати наших талановитих митців,

– заявив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Що отримають українські фахівці цьогоріч

Українські митці отримають цього року додаткову підтримку:

100 нових стипендій для творців будь-якого рівня. Заявки приймаються на вебсайті House of Europe до 18 квітня;

Серія цифрових майстер-класів для продюсерів та лінійних продюсерів, розроблена мережею міжнародних експертів EAVE. Заявки від українських творців прийматимуться наприкінці квітня;

Нова підтримка передових проєктів через Українську кіноакадемію з грантами на постпродакшн у розмірі 10 000 доларів США кожен для українських художніх або документальних фільмів, а також дводенний семінар з цифрового постпродакшну, який проводиться Нью-Йоркською кіноакадемією. Детальніша інформація про це та заявки будуть доступні пізніше у році.

Одержувачі грантів на розробку сценаріїв отримуватимуть підтримку і надалі. Кожен український митець, незалежно від місця проживання, може подати заявку на участь у цих ініціативах. Розширення партнерства з двома новими міжнародними установами дозволяє отримати більше можливостей для розвитку кар’єри в кіно- та телеіндустрії на міжнародній арені.