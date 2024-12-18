Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт киноакадемии. Это важный шаг для украинского кинематографа, что свидетельствует о высоком уровне его развития и мировом признании.

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Какие украинские фильмы вошли в шорт-листы премии Оскар-2025

"Фарфоровая война"

Документальный фильм "Фарфоровая война" Брендана Белломо и Славы Леонтьева будет бороться за премию Оскар в категории "Документальный полнометражный фильм". В этом году в этой категории было подано 169 фильмов, из которых только 15 получили возможность попасть в шорт-лист.

Лента рассказывает о трех украинских художниках: Славе Леонтьеву, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, которые оставались в Харькове во время полномасштабного вторжения России. Город, что с первого дня войны стал объектом постоянных ракетных обстрелов, стал фоном для их жизни и творчества.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм показывает, как художники не только борются с врагом с помощью оружия (Слава Леонтьев также был военным), но и через искусство. Они создают фарфоровые изделия, которые используют для украшения разрушенных домов, превращая их в символы несокрушимости и надежды.

"Фарфоровая война" не только об искусстве, но и о силе духа, устойчивость и способность менять мир, даже когда вокруг царит война.

"Однажды в Украине"

В категории "Документальный короткометражный фильм" в шорт-лист попала лента "Однажды в Украине" Бетси Вест и Эрла Мака. Этот фильм создан в ко-продукции Украины и США и рассказывает историю войны в Украине глазами детей.

Фильм показывает, как дети, несмотря на разрушения и ужасы войны, продолжают жить, сохраняя креативность и фантазию. Они трансформируют разрушенные ракетами дворы и детские площадки, создают сказки, в которых овощные армии побеждают российских захватчиков, и продолжают традиции украинской музыки и танцев в разбомбленных студиях. Это не только история о стойкости и надежде, но и о невероятной способности детей адаптироваться к новым реалиям и сохранять веру в лучшее будущее даже в условиях войны.

"Однажды в Украине": смотрите онлайн трейлер фильма

Номинантов на премию Оскар определят 17 января 2025 года. Члены Академии будут голосовать за победителей номинаций с 11 до 18 февраля 2025 года, а церемония награждения состоится в ночь на 3 марта 2025 года в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.