3 украинских ужастика, от которых мурашки по коже

Конец октября – это всегда по-особенному атмосферный период. В воздухе чувствуется, что приближается Хэллоуин, поэтому стоит спланировать себе идеальный вечер эмоций и мрака.

Идеальным вариантом станет просмотр жуткого фильма. В материале 24 Канала мы собрали для вас подборку украинских триллеров.

Рекомендуем Вышел трейлер первого в Украине тактического экшн-триллера, который поразит всех

Что посмотреть в ночь на Хэллоуин?

"Штольня"

В 2006 году состоялась премьера украинского хоррора под названием "Штольня" режиссера Любомира Левицкого.

Это история о студентах-археологах, которые получили задание проводить раскопки. И однажды они, ничего не подозревая, наталкиваются на штольню. Возможно, лучше было бы обойти это подземелье и пойти дальше. Но не в этот раз. Студенты спускаются в подземелье и даже не догадываются, во что это может обернуться.

"Штольня": смотрите онлайн трейлер фильма

Обратите внимание на 4 новейших мини-сериала на Netflix, которые помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня

"Конотопская ведьма"

Премьера этого хоррора состоялась в 2024 году. Это история о том, как желание мести превращает девушку в настоящую, древнюю ведьму из легенд.

Сюжет разворачивается вокруг женщины, которая давно отреклась от своих ведьминских сил. Она влюбляется, живет обычной жизнью, и, казалось бы, ничто не предвещает беды. Но начинается большая война в Украине, и российские оккупанты убивают ее возлюбленного. С этого момента к ней возвращаются силы, и она готова отомстить за своего мужа.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тени незабытых предков"

"Тени незабытых предков" – это украинский фэнтези-триллер, который погружает вас не только в приключения, но и в настоящий ужас. История разворачивается вокруг студента, по имени Иван. Он крадет из университета артефакт и даже не подозревает, чем это может ему грозить.

"Тени незабытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

С этого момента на телах его друзей начинают появляться странные символы, очень похожие на те, что изображены на артефакте. Как выяснилось, студенты нашли не просто историческую памятку, а печать, которая сдерживает древнее зло. И оно вот-вот собирается их убить. Единственный способ избавиться от этого проклятия – это поездка в Карпаты, где их должен спасти последний потомок мольфара.