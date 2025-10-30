Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В материале – трейлер и другие подробности будущей ленты.

Советуем В кинотеатрах состоялась долгожданная премьера комедии, которую стоит посмотреть всей семьей

Что известно о фильме "KILLHOUSE"?

Сюжет фильма "KILLHOUSE" основан на реальной истории уникальной эвакуационной миссии с использованием дронов. Лента показывает, как украинские спецназовцы спасают супругов гражданских и их ребенка из зоны боевых действий.

Мы выросли на фильмах об американских спецназовцах. Но сегодня имеем своих героев – украинских. И пришло время, чтобы они были не только в новостях, но и в кино, на больших экранах. Это наши люди, которые творят историю,

– говорит Любомир Левицкий.

"KILLHOUSE": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента создана при поддержке и в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой безопасности Украины и Третьей отдельной штурмовой бригадой Третьего армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

Создание качественного полного метра, способного привлечь внимание и показать на весь мир настоящую историю войны Украины за независимость, напомнить о военных преступлениях россиян, засвидетельствовать профессионализм, технологичность и смелость нашей армии – это очень хорошее и необходимое дело,

– сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В основном над лентой работали реальные воины Сил безопасности и обороны Украины. В частности, реальные военнослужащие ГУР, СБУ, 3-й ОШБр ВСУ, а также Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александра Сорока, Валерий Величко, Audrey MacAlpine.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Тоже интересно Имеет связи с Россией и спонсирует терроризм: Минкульт поддерживает санкции против "Маши и Медведя"

Какие еще фильмы создал Любомир Левицкий?

Любомир Левицкий снял немало качественных украинских фильмов. Кроме будущего тактического экшн-триллера под названием "KILLHOUSE", режиссер также работал над такими кинопроектами: