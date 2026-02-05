10 украинских фильмов о любви, которые хочется посмотреть от начала до конца

Украинское кино о любви все чаще говорит честно – без идеализации, зато с эмоциями, которые легко узнать в себе. Здесь чувства переплетаются с войной, социальными изменениями и личными травмами, а романтика звучит по-взрослому.

Поэтому если вам интересно, какие украинские фильмы о любви стоит посмотреть именно сейчас – включайте себе вечером что-то из этой подборки 24 Канала.

Какие украинские фильмы о любви стоит посмотреть?

"Стоп-Земля" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10, рейтинг на MEGOGO 5.5/10

Чувственная история о подростковой влюбленности, страхи и молчаливые переживания. Главная героиня балансирует между дружбой и первым настоящим чувством, пытаясь понять себя. Это очень тихое, но честное кино о любви в момент взросления.

"Стоп-Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск вслепую" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.4/10, рейтинг на MEGOGO 8.1/10

Легкая романтическая комедия о случайном путешествии, которое меняет планы и чувства. Герои знакомятся не по сценарию и быстро понимают: иногда именно спонтанность ведет к настоящей любви. Хороший украинский фильм о любви для разгрузки после тяжелого дня.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

"Преданная" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.4/10, рейтинг на MEGOGO 7.0/10

Историческая драма о сложных чувствах, социальных границах и женской верности. События разворачиваются на фоне Галичины XIX века, где любовь часто означает жертву. Визуально роскошное и эмоционально напряженное кино.

"Преданная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соседка" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.6/10, рейтинг на MEGOGO 7.3/10

История неожиданной близости между людьми, которых объединяет война и общее пространство. Здесь любовь не кричит, а рождается из поддержки и доверия. Современный украинский фильм о любви без лишнего пафоса.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь без контракта" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.1/10, рейтинг на MEGOGO 7.8/10

Романтическая комедия о фиктивных договоренностях, которые внезапно становятся настоящими чувствами. Герои пытаются играть по правилам, но сердце имеет собственный сценарий. Легкий вариант, если хочется смотреть украинский фильм о любви без чрезмерной драмы.

"Любовь без контракта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Теперь я буду любить тебя" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.2/10, рейтинг на MEGOGO 3.6/10

О любви, которая появляется после потерь и страха снова доверять. Фильм говорит о вторых шансах и внутренней смелости быть рядом. Эмоциональная история без мелодраматических преувеличений.

"Теперь я буду любить тебя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забытые" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.0/10, рейтинг на MEGOGO 6.9/10

Любовь на фоне оккупированных территорий и вынужденных решений. Чувства здесь становятся испытанием на человечность и память. Сильное драматическое кино, которое долго не отпускает.

"Забытые": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атлантида" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.9/10, рейтинг на MEGOGO 5.2/11

Антиутопическая история о будущем после войны, где любовь становится способом выжить. Сдержанный, холодный фильм, в котором чувства звучат особенно сильно именно из-за тишины.

"Атлантида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Благородные бродяги" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.5/10, рейтинг на MEGOGO 5.6/10

Приключенческая комедия с романтической линией, юмором и шармом. Здесь любовь – часть авантюры, а не единственная цель. Отличный вариант для легкого семейного просмотра.

"Благородные бродяги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сказка о женщине и мужчине" (2020)

Рейтинг IMDb: 3.7/10, рейтинг на MEGOGO 4.2/10

Необычная форма и символический язык рассказывают об отношениях, которые меняются со временем. Это фильм-размышления о любви, привычках и принятии друг друга.

"Сказка о женщине и мужчине": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту для просмотра и погрузитесь в идеальную историю о любви, которая никого не оставит равнодушным.