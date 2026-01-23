Рекомендует актер "Тихой Навы": 8 украинских фильмов, которые посмотрите на одном дыхании

Часто люди ошибочно считают, что в украинском кинематографе нет лент, которые действительно достойны внимания. Однако это легко опровергнуть, просмотрев по-настоящему стоящие фильмы.

Украинский актер Сергей Кисель, которого вы знаете как звезду сериалов "Просто Надежда", "Женский доктор. Новая жизнь", а также фильма "БожеВільні" и других проектов, поделился собственной подборкой украинских лент. Под одним из сообщений в Threads он опубликовал список топовых украинских фильмов.

Какие украинские фильмы рекомендует Сергей Кисель?

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель порекомендовал ленты, которые действительно достойны внимания украинского зрителя. В этот список вошли такие фильмы и сериалы:

"БожеВильные" – украинский полнометражный фильм, историческая драма 2023 года режиссера Дениса Тарасова.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я работаю на кладбище" – украинский художественный фильм 2021 года режиссера Алексея Тараненко.

"Отец" – созерцательная драма с несколько предсказуемым сюжетом, но сильной историей, целостными персонажами и отличным актерским составом.

"Между нами" – триллер о манипуляции и хрупкости человеческого характера.

"Щедрик" – украинская историческая драма режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путь" – история о волонтере, который в первые месяцы полномасштабной войны занимается поиском пропавших без вести.

"Уроки толерантности" – украинский комедийный фильм 2023 года режиссера Аркадия Непиталюка.

"Две сестры" – польско-украинский приключенческий фильм в жанре роуд-муви.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту для вечернего просмотра и наслаждайтесь украинским кино уже сегодня.