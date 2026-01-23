Рекомендует актер "Тихой Навы": 8 украинских фильмов, которые посмотрите на одном дыхании
Часто люди ошибочно считают, что в украинском кинематографе нет лент, которые действительно достойны внимания. Однако это легко опровергнуть, просмотрев по-настоящему стоящие фильмы.
Украинский актер Сергей Кисель, которого вы знаете как звезду сериалов "Просто Надежда", "Женский доктор. Новая жизнь", а также фильма "БожеВільні" и других проектов, поделился собственной подборкой украинских лент. Под одним из сообщений в Threads он опубликовал список топовых украинских фильмов.
Какие украинские фильмы рекомендует Сергей Кисель?
Украинский актер театра и кино Сергей Кисель порекомендовал ленты, которые действительно достойны внимания украинского зрителя. В этот список вошли такие фильмы и сериалы:
- "БожеВильные" – украинский полнометражный фильм, историческая драма 2023 года режиссера Дениса Тарасова.
- "Я работаю на кладбище" – украинский художественный фильм 2021 года режиссера Алексея Тараненко.
- "Отец" – созерцательная драма с несколько предсказуемым сюжетом, но сильной историей, целостными персонажами и отличным актерским составом.
- "Между нами" – триллер о манипуляции и хрупкости человеческого характера.
- "Щедрик" – украинская историческая драма режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской.
- "Путь" – история о волонтере, который в первые месяцы полномасштабной войны занимается поиском пропавших без вести.
- "Уроки толерантности" – украинский комедийный фильм 2023 года режиссера Аркадия Непиталюка.
- "Две сестры" – польско-украинский приключенческий фильм в жанре роуд-муви.
Выбирайте ленту для вечернего просмотра и наслаждайтесь украинским кино уже сегодня.