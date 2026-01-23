Український актор Сергій Кисіль, якого ви знаєте як зірку серіалів "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя", а також фільму "БожеВільні" та інших проєктів, поділився власною добіркою українських стрічок. Під одним із дописів у Threads він опублікував список топових українських фільмів.

Які українські фільми рекомендує Сергій Кисіль?

Український актор театру та кіно Сергій Кисіль порекомендував стрічки, які справді варті уваги українського глядача. До цього списку увійшли такі фільми та серіали:

"БожеВільні" – український повнометражний фільм, історична драма 2023 року режисера Дениса Тарасова.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я працюю на цвинтарі" – український художній фільм 2021 року режисера Олексія Тараненка.

"Батько" – споглядальна драма з дещо передбачуваним сюжетом, але сильною історією, цілісними персонажами та відмінним акторським складом.

"Між нами" – трилер про маніпуляції та крихкість людського характеру.

"Щедрик" – українська історична драма режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях" – історія про волонтера, який у перші місяці повномасштабної війни займається пошуком зниклих безвісти.

"Уроки толерантності" – український комедійний фільм 2023 року режисера Аркадія Непиталюка.

"Дві сестри" – польсько-український пригодницький фільм у жанрі роуд-муві.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку для вечірнього перегляду та насолоджуйтеся українським кіно вже сьогодні.