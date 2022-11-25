Из-за некомпетентности: кинематографисты в очередной раз требуют уволить главу Госкино Кудерчук

Представители крупнейших общественных киноорганизаций написали открытое письмо украинским властям. Они требуют отставки руководства Госкино из-за некомпетентности и неблагочестия.

Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо об ответственности действующего Председателя Государственного агентства Украины по кино Марины Кудерчук за углубление кризиса в украинском кинематографе. К письму присоединились другие киноорганизации, в частности, Союз кинокритиков Украины, Украинская гильдия режиссеров и другие.

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Кинематографисты требуют уволить главу Госкино

В Письме перечислены факты, свидетельствующие о непрофессионализме и несоответствии занимаемой должности Председателя Госкино Марины Кудерчук, а также недобросовестные действия в качестве государственного служащего категории "А". С целью преодоления кризиса киносообщество выдвинуло свои требования, в частности, об отставке действующего Председателя Госкино и его заместителей.

Письмо адресовано:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому,

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю,

Председателю Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никите Потураеву,

Министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко

Председателю Национального агентства Украины по государственной службе Алюшиной Наталии.

Фактами, которые стали основанием для написания Письма стали:

неэффективное использование с нарушением законодательства средств государственного бюджета, направленных на государственную поддержку кинематографии;

препятствование участию национальных фильмов на международных кинофестивалях;

нарушение прав и законных интересов иностранных производителей, привлеченных местными субъектами кинематографии к съемкам в Украине;

Так называемая "реорганизация" Довженко-Центра, угрожающая уничтожением культурного института.

Подписчики требуют:

Отправить в отставку руководство Госкино;

Отменить Приказ Госкино №100 о "реорганизации" Довженко-Центра;

Назначить на должность генерального директора Довженко-Центра Елену Гончарук;

предоставить Довженко-Центру статус Национального фонда фильмов;

Собрать согласительный круглый стол с представителями власти и украинских киноорганизаций с персональным членством по назначению компетентного и добропорядочного руководства Госкино.

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