Из-за некомпетентности: кинематографисты в очередной раз требуют уволить главу Госкино Кудерчук
Представители крупнейших общественных киноорганизаций написали открытое письмо украинским властям. Они требуют отставки руководства Госкино из-за некомпетентности и неблагочестия.
Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо об ответственности действующего Председателя Государственного агентства Украины по кино Марины Кудерчук за углубление кризиса в украинском кинематографе. К письму присоединились другие киноорганизации, в частности, Союз кинокритиков Украины, Украинская гильдия режиссеров и другие.
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Кинематографисты требуют уволить главу Госкино
В Письме перечислены факты, свидетельствующие о непрофессионализме и несоответствии занимаемой должности Председателя Госкино Марины Кудерчук, а также недобросовестные действия в качестве государственного служащего категории "А". С целью преодоления кризиса киносообщество выдвинуло свои требования, в частности, об отставке действующего Председателя Госкино и его заместителей.
Письмо адресовано:
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому,
- Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю,
- Председателю Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никите Потураеву,
- Министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко
- Председателю Национального агентства Украины по государственной службе Алюшиной Наталии.
Фактами, которые стали основанием для написания Письма стали:
- неэффективное использование с нарушением законодательства средств государственного бюджета, направленных на государственную поддержку кинематографии;
- препятствование участию национальных фильмов на международных кинофестивалях;
- нарушение прав и законных интересов иностранных производителей, привлеченных местными субъектами кинематографии к съемкам в Украине;
- Так называемая "реорганизация" Довженко-Центра, угрожающая уничтожением культурного института.
Подписчики требуют:
- Отправить в отставку руководство Госкино;
- Отменить Приказ Госкино №100 о "реорганизации" Довженко-Центра;
- Назначить на должность генерального директора Довженко-Центра Елену Гончарук;
- предоставить Довженко-Центру статус Национального фонда фильмов;
- Собрать согласительный круглый стол с представителями власти и украинских киноорганизаций с персональным членством по назначению компетентного и добропорядочного руководства Госкино.
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