Украинские команды такие же качественные, как и в Хорватии, – Мишина сравнила съемки за рубежом

Звезда Ксения Мишина дала откровенное интервью об актерской профессии и рассказала о закулисье работы над хорватским проектом, в который ее пригласили в 2021 году. Она сыграла одну из главных ролей в сериале "Тишина".

Ксения Мишина находилась на съемках несколько недель, все происходило в маленьком хорватском городке Осиек. Однако некоторые съемки впоследствии были запланированы в Киеве. Женщина ранее рассказывала, что не могла поверить в то, что для новой роли ей придется полностью изучить новый язык и даже понять менталитет местных жителей.

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Она предлагала режиссеру сценарий на английском языке, или чтобы на нее накладывали другой голос актрисы, но ничего не подходило, поэтому она взяла себя в руки и начала учить язык.

Я же вообще не знала хорватского. Я изучала его только для своих сцен, и это было сложно. Ты когда открываешь сценарий и видишь множество своих сцен на хорватском, сначала вообще не понимаешь, как оно будет. Кажется, что невозможно выучить такое большое количество слов и предложений за такой короткий срок,

– поделилась Мишина.



Ксения Мишина во время работы в фильме "Тишина" / Фото из инстаграма актрисы

По ее словам, гораздо сложнее выучить и понимать, о чем ты играешь. Однако она чувствовала большую поддержку от режиссера и всей команды, в том числе и от коучей, которые присматривали за ней в Хорватии. Именно с ними она отрабатывала текст и подстраивала его под себя. Также Мишина очень хорошо "подтянула" английский язык, поскольку общалась на нем вне камер.

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Что касается изменений в хорватском и украинском кинопроизводствах, то актриса не почувствовала различий.

Графики были сложными – мы работали 6/1. Но могу сказать, что на съемках наши украинские команды такие же качественные, как и в Хорватии. Все департаменты, которые отвечают за съемку, у нас тоже профессиональные, а их работа слажена,

– подчеркнула Мишина.



Ксения Мишина со съемочной командой в Хорватии / Фото из инстаграма актрисы