Ксенія Мішина перебувала на зйомках кілька тижнів, все відбувалось у маленькому хорватському містечку Осієк. Проте деякі зйомки згодом були заплановані у Києві. Жінка раніше розповідала, що не могла повірити у те, що для нової ролі їй повністю доведеться вивчити нову мову та навіть зрозуміти менталітет місцевих жителів.

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Вона пропонувала режисеру сценарій англійською мовою, або щоб на неї накладали інший голос акторки, але нічого не підходило, тому вона взяла себе в руки та почала вчити мову.

Я ж узагалі не знала хорватської. Я вивчала її лише для своїх сцен, і це було складно. Ти коли відкриваєш сценарій і бачиш безліч своїх сцен хорватською, спочатку взагалі не розумієш, як воно буде. Здається, що неможливо вивчити таку велику кількість слів та речень за такий короткий термін,

– поділилась Мішина.



Ксенія Мішина під час роботи у фільмі "Тиша" / Фото з інстаграму акторки

За її словами, набагато складніше вивчити і розуміти, про що ти граєш. Проте вона відчувала велику підтримку від режисера та усієї команди, зокрема і від коучів, які наглядали за нею у Хорватії. Саме з ними вона відпрацьовувала текст і підлаштовувала його під себе. Також Мішина дуже добре "підтягнула" англійську мову, оскільки спілкувалась нею поза камерами.

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Щодо змін у хорватському та українському кіновиробництвах, то акторка не відчула відмінностей.

Графіки були складнішими – ми працювали 6/1. Але можу сказати, що на зніманнях наші українські команди такі ж якісні, як і в Хорватії. Усі департаменти, які відповідають за знімання, у нас теж професійні, а їхня робота злагоджена,

– наголосила Мішина.



Ксенія Мішина зі знімальною командою у Хорватії / Фото з інстаграму акторки