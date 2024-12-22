В 2024 году вышло несколько фильмов, которые могут изменить стереотипный взгляд на кино в Украине, пишет 24 Канал. Это интересные комедийно-драматические ленты, которые подарят приятные эмоции.

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"Редакция"

Работник краеведческого музея Юра отправляется в экспедицию на поиски редкого суслика. Там он становится свидетелем поджога леса. Он передает фото поджигателей в местную газету и случайно остается там работать. Юра постепенно понимает, что в газетах – искаженная реальность. Он начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за поджогами и почему леса оказываются в огне.

"Редакция": смотрите трейлер онлайн

"Уроки толерантности"

Провинциальная учительница, которая единственная зарабатывает деньги в семье, решает спасти семью от распада и кредитов. Так она соглашается на некоторое время принять у себя дома активиста представителя ЛГБТ-сообщества. Семье придется бороться с гомофобией, неприятием инаковости и собственными страхами, что выйдут на поверхность.

"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн

"Вкус свободы"

В центре сюжета – Варя, которая работает поваром в придорожном кафе и мечтает о большем. Однажды она находит редкую кулинарную книгу Ольги Франко. Это сокровище открывает перед ней мир аутентичной украинской кулинарии.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн

"Я, Победа и Берлин"

Начинающий музыкант Кузьма за три дня до важного концерта едет в Берлин вместе с другом Бардом. Он надеется, что там найдется коллекционер, который готов обменять его желтую "Победу" на Мерседес. Но с самого начала путешествие музыканта идет не по плану. Это приключение изменит главных героев и поможет им понять, что им нужно на самом деле.

"Я, Победа и Берлин": смотрите трейлер онлайн

"Дон Жуан из Жашкова"

Киевский фотограф из Жашкова по имени Женя Горобчик вызывает восхищение у женщин и часто становится героем романтических историй. Женя не может найти баланса между работой и личной жизнью, новой возлюбленной и бывшей. Он задумывается о кардинальном решении, но вдруг судьба подсказывает ему сделать другой шаг.

"Дон Жун из Жашкова": смотрите трейлер онлайн