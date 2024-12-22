У 2024 році вийшло кілька фільмів, які можуть змінити стереотипний погляд на кіно в Україні, пише 24 Канал. Це цікаві комедійно-драматичні стрічки, які подарують приємні емоції.

Дивіться також 3 високорейтингові комедії для всієї сім'ї, які можна подивитись на вихідних з дітьми

"Редакція"

Працівник краєзнавчого музею Юра вирушає в експедицію на пошуки рідкісного ховраха. Там він стає свідком підпалу лісу. Він передає фото паліїв до місцевої газети й випадково залишається там працювати. Юра поступово розуміє, що у газетах – спотворена реальність. Він починає власне розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за підпалами та чому ліси опиняються у вогні.

"Редакція": дивіться трейлер онлайн

"Уроки толерантності"

Провінційна вчителька, яка єдина заробляє гроші в сім'ї, вирішує врятувати родину від розпаду та кредитів. Так вона погоджується на деякий час прийняти у себе вдома активіста представника ЛГБТ-спільноти. Сім'ї доведеться боротися з гомофобією, неприйняттям інакшості та власними страхами, що вийдуть на поверхню.

"Уроки толерантності": дивіться трейлер онлайн

"Смак свободи"

У центрі сюжету – Варя, яка працює кухаркою в придорожньому кафе й мріє про більше. Якось вона знаходить рідкісну кулінарну книжку Ольги Франко. Цей скарб відкриває перед нею світ автентичної української кулінарії.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн

"Я, Побєда і Берлін"

Початківець-музикант Кузьма за три дні до важливого концерту їде до Берліна разом з другом Бардом. Він сподівається, що там знайдеться колекціонер, який готовий обміняти його жовту "Побєду" на Мерседес. Та з самого початку подорож музиканта йде не за планом. Ця пригода змінить головних героїв та допоможе їм зрозуміти, що їм потрібно насправді.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться трейлер онлайн

"Дон Жуан із Жашкова"

Київський фотограф з Жашкова на ім'я Женя Горобчик викликає захоплення в жінок і часто стає героєм романтичних історій. Женя не може знайти балансу між роботою та особистим життям, новою коханою та колишньою. Він замислюється про кардинальне рішення, але раптом доля підказує йому зробити інший крок.

"Дон Жун з Жашкова": дивіться трейлер онлайн