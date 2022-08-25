Шесть комедий с 1929 по 1994 год: какие фильмы покажут на Киевской неделе критики

6-я Киевская неделя критики объявила новую фестивальную программу. Среди фильмов, которые покажут зрителям – "Пропала грамота", "За двумя зайцами", "Ожидая груз на рейде Фучжоу у пагоды".

В этом году к другим программам кинофестиваля добавилась ретроспектива украинских комедий. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фестиваля.

Читайте еще Знаковые фильмы, международное признание, тематика 90-х: чем впечатляет украинское кино Время Независимости

6-я Киевская неделя критики объявила программу

Кроме программы, фестиваль показал постер с изображением Майи Дерен – уроженки Киева, которая в середине прошлого века положила начало американскому авангарду в кино.



Постер Киевской недели критики / Фото пресс-службы кинофестиваля

Первая из четырех программ создана совместно с Довженко-Центром, называется "История украинской комедии" и охватывает шесть юмористических лент от 1929 до 1994 года.

В подборку вошли как хорошо знакомые украинцам фильмы, так и относительно недавние находки, долгое время недоступные для просмотра.

Комедия — очень важный жанр для Украины. Именно с комедии началась наша подлинная литература – "Энеида" Котляревского. Так через комедию мир услышал украинский язык,

– комментирует Станислав Битюцкий, киновед Довженко-Центра и один из кураторов Киевской недели критики.

По его словам, именно комедия была и самым популярным жанром кино. "С комедии начинал свой путь в режиссуре Александр Довженко, а комедийное кино в Советском Союзе неоднократно становилось прекрасной возможностью провозить контрабандно скрытые мотивы, вопросы национальной идентичности и родной язык. Так, в течение 20 века формировалась традиция украинской кинокомедии: с тяготением к тяготению к тяготению со знаковыми персонажами, темами и попытками не терять чувство юмора, несмотря на все невзгоды и беды, преследовавшие нас испокон веков. Сегодня, в один из самых тяжелых периодов для нашей страны, все это кажется нам крайне важным", – дополнил он.

Программа была обнародована к юбилею украинского режиссера и сценариста, чье 125-летие отмечали 25 августа этого года. Его "Хлеб" сравнивали со знаменитой Довженковой "Землей", а его работа "Гегемон" открывала только что построенный кинотеатр "Октябрь" в 1931 году.

Интересно Сенцов назвал лучший фильм за весь 31 год Независимости Украины

​Так что в программе следующие картины:

"Шкурник", 1929 год

Роуд-муви было запрещено к показам сразу после выхода на экраны и переоткрыто Довженко-Центром уже в 2011-м. События картины разворачиваются в гражданскую войну в Украине, а ее главный герой – мужчина "вне политики", который поочередно пристает то к красным, то к белым, то к анархистам.

"Штепсель женит Тарапуньку", 1957 год

Этот фильм представляет собой полуавтобиографическую историю о приключениях двух фронтовых друзей, которые ищут творческое выражение и личное счастье. Созданный звездным эстрадным дуэтом Юрия Тимошенко и Ефима Березина фильм стал первой из семи частей комедийной кинофраншизы, популярной на территории бывшего Советского Союза.

"За двумя зайцами", 1961 год

Сатирическая картина по мотивам пьесы Михаила Старицкого. Картина Виктора Иванова изображает абсурдный любовный треугольник, за которым следит весь Подол. Долгое время эта постановка была настоящим зрительским хитом. Правда, весь Союз, включая УССР, много лет пересматривал фильм в русскоязычном дубляже; оригинальная украинская дорожка была найдена и восстановлена ​​в 2010-х при содействии Довженко-Центра.

"За двумя зайцами": смотрите видео

"Пропала грамота", 1972 год

Еще одна культовая комедия Бориса Ивченко, где исполнил одну из самых известных своих ролей Иван Миколайчук. Свободная экранизация одноименного рассказа Николая Гоголя рассказывает о сногсшибательном путешествии двух казаков в Петербург. Одиннадцать лет лента пробыла под запретом советской власти как "идеологически неверная".

"Вперед, за сокровищами гетмана", 1993 год

Единственная лента режиссера Вадима Кастелли – смесь мистики, шпионского боевика и фантасмагории. Картина легко и непринужденно работает с острыми вопросами, которые поставили конституирование новой украинской идентичности после 1991 года. Фильм рассказывает о потомке гетмана Полуботка, который, узнав свои корни, трогается за легендарным золотом, отправленным когда-то в Англию его знаменитым прадедом. В то же время мужчина становится целью для КГБ и отечественной мафии, КПСС и ЦРУ.

"Ожидая груз на рейде Фучжоу у пагоды", 1994 год

Завершающей в подборке станет расширенная версия картины "Ожидая груз на рейде Фучжоу у пагоды" Михаила Ильенко. Полный иронии, легенд, басен и анекдотов, фильм контрастирует с украинским поэтическим кино и в то же время остается преданным его традициям. Потомка украинцев, когда-то эмигрировавших за океан, безумным ветром стихий забрасывает в украинскую деревню, но он стремится к воссоединению со своей любимой. Местами действий фильма есть то приднепровские городки и деревни, то побережье Флориды с Бермудским треугольником. Соответственно, сюжет является сочетанием фольклора и демонологии с фантастическими элементами и иронией, то пародией на спагетти-вестерны и приключенческие фильмы.

Это главный международный фестиваль арткино столичной осени, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритики: соучредительница Союза кинокритиков Украины Дария Бадьор, киновед Довженко-Центра и режиссер Станислав Битюцкий, колумнист Сергей Ксаверов и кинокритикиня Анна Дацюк.

Продажа фестивальных абонементов начнется в сентябре. Шестая Киевская неделя критики продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь".