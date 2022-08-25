Цього року до інших програм кінофестивалю додалась ретроспектива українських комедій. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фестивалю.

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6-й Київський тиждень критики оголосив програму

Окрім програми, фестиваль показав постер зі зображенням Майї Дерен – уродженки Києва, яка в середині минулого століття започаткувала американський авангард у кіно.



Постер Київського тижня критики / Фото пресслужби кінофестивалю

Перша з чотирьох програм створена спільно з Довженко-Центром, має назву "Історія української комедії" і охоплює шість гумористичних стрічок від 1929 до 1994 року.

У добірку ввійшли як добре знайомі українцям фільми, так і відносно недавні знахідки, які тривалий час були недоступні для перегляду.

Комедія — вкрай важливий жанр для України. Саме з комедії почалася наша справжня література — "Енеїда" Котляревського. Так через комедію світ почув українську мову,

– коментує Станіслав Битюцький, кінознавець Довженко-Центру і один із кураторів Київського тижня критики.

За його словами, саме комедія була й найпопулярнішим жанром у кіно. "З комедії починав свій шлях в режисурі Олександр Довженко, а комедійне кіно в Радянському Союзі неодноразово ставало чудовою можливістю провозити контрабандно приховані мотиви, питання національної ідентичності й рідну мову. Так, протягом 20 сторіччя формувалася традиція української кінокомедії: з тяжінням до сюрреалізму та абсурду, зі знаковими персонажами, темами та спробами не втрачати почуття гумору, не дивлячись на всі негаразди та біди, що споконвіку переслідували нас. Сьогодні, в один з найважчих періодів для нашої країни, все це здається нам вкрай важливим", – доповнив він.

Цікаво. Програму оприлюднили до ювілею українського режисера та сценариста Миколи Шпиковського, чиє 125-річчя відзначали 25 серпня цього року. Його "Хліб" порівнювали зі славнозвісною Довженковою "Землею", а його робота "Гегемон" відкривала щойно збудований кінотеатр "Жовтень" у 1931 році.

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​Отож у програмі такі картини:

"Шкурник", 1929 рік

Роуд-муві було заборонене до показів одразу після виходу на екрани й перевідкрите Довженко-Центром уже у 2011-му. Події картини розгортаються у громадянську війну в Україні, а її головний герой — чоловік "поза політикою", який почергово пристає то до червоних, то до білих, то до анархістів.

"Штепсель одружує Тарапуньку", 1957 рік

Цей фільм є напівавтобіографічною історією про пригоди двох фронтових друзів, які шукають творче вираження та особисте щастя. Створений зірковим естрадним дуетом Юрія Тимошенка та Юхима Березіна фільм став першою з семи частин комедійної кінофраншизи, популярної на теренах колишнього Радянського Союзу.

"За двома зайцями", 1961 рік

Сатирична стрічка за мотивами п'єси Михайла Старицького. Картина Віктора Іванова зображує абсурдний любовний трикутник, за яким стежить весь Поділ. Упродовж тривалого часу ця постановка була справжнім глядацьким гітом. Щоправда, весь Союз, включно з УРСР, багато років передивлявся фільм у російськомовному дубляжі; оригінальну українську доріжку було знайдено і відновлено у 2010-х за сприяння Довженко-Центру.

"За двома зайцями": дивіться відео

"Пропала грамота", 1972 рік

Ще одна культова комедія Бориса Івченка, де виконав одну з найбільш відомих своїх ролей Іван Миколайчук. Вільна екранізація однойменного оповідання Миколи Гоголя розповідає про карколомну подорож двох козаків до Петербурга. Одинадцять років стрічка пробула під забороною радвлади як "ідеологічно невірна".

"Вперед, за скарбами гетьмана", 1993 рік

Єдина стрічка режисера Вадима Кастеллі — суміш містики, шпигунського бойовика та фантасмагорії. Картина легко та невимушено працює з гострими питаннями, що їх поставило конституювання нової української ідентичності після 1991 року. Фільм розповідає про нащадка гетьмана Полуботка, який, дізнавшись про своє коріння, рушає за легендарним золотом, відправленим колись в Англію його знаменитим прадідом. Водночас чоловік стає ціллю для КДБ, і вітчизняної мафії, КПРС і ЦРУ.

"Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди", 1994 рік

Завершальною в добірці стане розширена версія картини "Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди" Михайла Іллєнка. Повний іронії, легенд, байок та анекдотів, фільм контрастує з українським поетичним кіно та водночас лишається відданим його традиціям. Нащадка українців, які колись емігрували за океан, шаленим вітром стихій закидає в українське село, але він прагне возз'єднання зі своєю коханою. Місцями дій фільму є то придніпровські містечка й села, то узбережжя Флориди з Бермудським трикутником. Відповідно, сюжет є то поєднанням фольклору й демонології з фантастичними елементами та іронією, то пародією на спагеті-вестерни та пригодницькі фільми.

Що таке Київський тиждень критики? Це головний міжнародний фестиваль арткіно столичної осені, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець Довженко-Центру і режисер Станіслав Битюцький, колумніст Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк.

Продаж фестивальних абонементів розпочнеться у вересні. Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".