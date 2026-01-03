В материале 24 Канала выбирайте фильм для себя. Не забудьте приготовить попкорн, чтобы ваш просмотр был еще слаще.

Какие украинские комедии посмотреть всей семьей?

"Мой карпатский дедушка"

Если вы в поиске интересной комедии, которую можно посмотреть всей семьей, в том числе и с детьми, хорошим вариантом станет украинская трагикомедия "Мой карпатский дедушка".

Это фильм режиссера Зазы Буадзе, который вышел в прокат 28 декабря 2023 года. Лента сочетает в себе элементы драмы и комедии. В центре сюжета – история молодого итальянца Майка, который узнает, что имеет украинские корни. Он приезжает в карпатское село, чтобы развеять там прах своей матери.

"Мой карпатский дедушка": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако все оказывается не так просто. Там живет его дед Михаил – бывший клоун по прозвищу Буба. Майку приходится познакомиться с дедом, который оказывается ворчуном и не знает ни английского, ни тем более итальянского.

Именно поэтому эта встреча превращается в настоящий водоворот безумных событий, которые навсегда соединят родных людей. Главные роли в фильме исполнили Богдан Бенюк, Ирина Бенюк, Симоне Коста и другие.

Лента имеет довольно высокие зрительские рейтинги, поэтому точно сможет подарить приятные эмоции от просмотра.

Кроме этого фильма, хорошими вариантами для вечернего просмотра или выходных могут стать такие украинские комедии:

"Крашанка",

"Дон Жуан из Жашкова".

Эти ленты уже подарили многим зрителям настоящий водоворот положительных эмоций и готовы вызвать слезы от смеха и приятные впечатления. Выбирайте фильм на вечер и сделайте свой рождественско-новогодний период еще теплее и уютнее.