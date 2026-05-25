Украинские комедии, которые захотите смотреть только раз

Комедийный жанр в кино очень сложный, ведь трудно угодить всем зрителям в плоскости юмора. К сожалению, украинские комедии несколько проседают в этом вызове, ведь люди жалуются на примитивные шутки и низкопробные диалоги.

Из-за таких отзывов некоторые комедийные фильмы хочется посмотреть всего раз и не возвращаться к ним снова, передает 24 Канал. О недовольстве публики также говорят и цифры рейтингов на киносайтах.

Может заинтересовать 10 детективных сериалов с очень интересным сюжетом

"Сумасшедшая свадьба", 2018

Рейтинг IMDb: 6,1

Фильм стал популярным благодаря простому народному юмору и большому количеству ситуаций, которые знакомы каждой семье. Но для повторного просмотра он часто кажется слишком предсказуемым: большинство шуток построены на стереотипах, криках и несколько неудобных ситуациях. После первого просмотра многие комедийные моменты уже не вызывают такого эффекта неожиданности.

"Сумасшедшая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты расстанешься?", 2026

Рейтинг IMDb: 3,8

Эта комедия вышла недавно, однако получила очень смешанные отзывы от зрителей. Лента больше держится на бытовых конфликтах и диалогах между героями. Один раз все же посмотреть интересно из-за жизненных ситуаций и эмоциональных сцен, но сюжет не имеет динамичности или крутых сюжетных поворотов, что оставляет двоякое послевкусие после просмотра.

"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корпорат", 2026

Рейтинг IMDb: 4,6

Главная ставка здесь сделана на хаос корпоративной вечеринки, странные ситуации и неуклюжее поведение героев. Но проблема заключается в том, что большинство юмора работает только впервые – когда зритель не знает, до чего все дойдет. После этого фильм воспринимается как набор однотипных шуток без глубокого смысла.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Испытательный срок", 2026

Рейтинг IMDb: 6,0

Эта комедия пытается совместить романтику, офисный юмор и легкую сатиру, но сами герои часто выглядят в кадре очень шаблонными. Во время первого просмотра можно действительно получить неплохую развлекательную программу, однако повторно смотреть сложнее, ведь предсказуемый сюжет и отсутствие моментов, которые даже не завирусились в сети, несколько снижают качество ленты.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

Недавно мы рассказывали, что некоторые новые украинские фильмы уже доступны к просмотру на Netflix.