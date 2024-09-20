Подарят только позитив: 3 комедийных сериала, которые стоит посмотреть, когда грустно

После тяжелой рабочей недели всегда хочется отдохнуть и забыть о серых буднях. В этом вам помогут сериалы, которые всего за несколько эпизодов подарят положительные эмоции и позволят окунуться в новый мир, где только есть увлекательный сюжет.

Кино 24 подготовил подборку украинских комедийных лент, которые смогут вызвать улыбку и смех. Посмотрите предложенные сериалы, когда вам станет грустно.

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"Успеть до 30"

В центре сюжета – три 29-летние девушки, которые неожиданно встречаются в Киеве. Ира, Саша и Люба понимают, что их знакомство не является случайным, поэтому решают кардинально изменить свою жизнь. Однако, все запланированное стоит воплотить до 30 лет. Так, одна из героинь хочет выйти замуж и построить счастливую семью, одновременно другая – познать беззаботную жизнь, где не надо работать, а последняя – открыть заведение питания. В течение серий зрители будут наблюдать за забавными ситуациями, которые случаются с девушками во время достижения их мечты.

"Успеть до 30": смотрите трейлер онлайн

"Голова"

События происходят в селе Антоновка, что в центральной части Украины. Туда отправляется студент-экономист Антон, который заключил пари с ректором. Юноша будет учиться в США, если сможет стать главой села и улучшить уровень жизни его жителей. Антону помогают его одногруппники – Богдан и Милана, благодаря которым юноша побеждает на сельских выборах. Однако только сейчас начинается самое интересное, поскольку новоизбранного голову ждут настоящие испытания, с которыми он раньше не сталкивался. Впрочем, Антон помнит о своей мечте, поэтому будет делать все, что сможет, чтобы ее достичь.

"Голова": смотрите трейлер онлайн

"Ромео и Джульетта из Черкасс"

Влюбленные Юля и Рома уже в течение длительного времени встречаются друг с другом, поэтому планируют пожениться. Впрочем, пара не может сыграть свадьбу, потому что их родители враждуют и выступают против праздника. Главные герои пытаются улучшить отношения между взрослыми, чтобы таки пожениться. Однако влюбленные не знают, что их ждут испытания, которые подготовили родители. Юле и Роме придется распутывать любовный четырехугольник, возникший между взрослыми, которые за десятки лет вражды неожиданно решают расстаться и обменяться партнерами.

"Ромео и Джульетта из Черкасс": смотрите трейлер онлайн

Предложенные варианты подарят вам только положительные эмоции и яркие впечатления. Украинский кинематограф продолжает развиваться и радовать аудиторию комедийным форматом даже в условиях войны.