Когда хочется посмеяться: 3 лучших комедийных сериала об украинской деревне и городе

Красочный быт, соседские разборки, забавные знакомства и настоящие чувства – украинские комедии умеют дарить тепло и искренний юмор. Наша редакция собрала подборку легких и остроумных сериалов, которые показывают контрасты жизни в большом городе и уютной деревне.

Эти сериалы можно смотреть как с семьей, так и с друзьями. Выбирайте сериал из подборки 24 Канала и наслаждайтесь просмотром.

"Поймать Кайдаша"

Рейтинг IMDb – 8,8

Брак Лаврина и Карпа кардинально меняет спокойную жизнь в доме Кайдашевых. Молодые хозяйки не желают терпеть упреки свекрови и наставления свекра, поэтому двор превращается в арену ежедневных стычек из-за забора, домашних дел или птицы. За этими забавными соседскими войнами скрывается настоящая человеческая трагедия – неумение самых близких людей слушать и прощать друг друга.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: В издании hromadske рецензенты восхищаются игрой актеров и удачным перенесением классики в современные реалии. В то же время обозреватели отмечают смелость авторов, затронувших острые темы провинциальной жизни.

"Домик на счастье"

Рейтинг IMDb – 7,0

Успешный столичный банкир Макс после внезапного увольнения решает сменить профессию и построить собственную ферму. Он переезжает со своей гламурной женой Машей, привыкшей к SPA-салонам и брендовой одежде, в глухую деревню Сеньковка, в старый бабушкин дом. Жизнь городской пары мгновенно превращается в борьбу за выживание среди капризных птиц и полевых работ. На помощь неуклюжим киевлянам приходят колоритные местные соседи – хитрый и находчивый Василий и его вспыльчивая и решительная жена Люба, которые постоянно втягивают молодоженов в нелепые деревенские авантюры.

"Домик на счастье": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе IMDb обозреватели отмечают блестящую комедийную пару Назара Заднепровского и Виталины Библив, чьи реплики быстро стали цитатами, а также светлую и жизнеутверждающую атмосферу сериала. Впрочем, критики упрекают шоу в перенасыщении стереотипами о городских снобах и наивных крестьянах.

"Казаки. Совершенно выдуманная история"

Рейтинг IMDb – 7,6

События разворачиваются в конце XVI века вокруг молодого крестьянского юноши Ивана. Он похищает у московского вельможи магическую сережку, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Однако реликвия случайно попадает на Запорожскую Сечь к самому кошевому атаману. Чтобы вернуть драгоценность, юноша должен записаться в казацкое войско, доказать свою храбрость и выдержать суровые испытания побратимов.

"Казаки. Совершенно выдуманная история": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: В обзоре Кинотеатр.UA кинокритики хвалят проект за свежий ветер в жанре псевдоисторического приключенческого кино, остроумный юмор и зрелищные сцены сражений.

А если вам нравятся сериалы о захватывающих погонях и опасных криминальных схемах, то обратите внимание на нашу следующую подборку.