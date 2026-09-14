Ці стрічки можна дивитися як з родиною, так і з друзями. Обирайте серіал з підбірки 24 Каналу та насолоджуйтеся переглядом.

"Спіймати Кайдаша"

Рейтинг IMDb – 8,8

Одруження Лавріна та Карпа кардинально змінює спокійний побут Кайдашевої хати. Молоді господині не бажають терпіти докори свекрухи та настанови свекра, тож подвір'я перетворюється на арену щоденних сутичок за паркан, хатні справи чи птицю. За цими смішними сусідськими війнами ховається справжня людська трагедія – невміння найрідніших слухати й прощати одне одного.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: У виданні hromadske рецензенти захоплюються грою акторів і вдалим перенесенням класики в сучасні реалії. Водночас оглядачі відзначають сміливість авторів, які порушили гострі теми провінційного побуту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Будиночок на щастя"

Рейтинг IMDb – 7,0

Успішний столичний банкір Макс після раптового звільнення вирішує змінити фах і побудувати власну ферму. Він перевозить свою гламурну дружину Машу, яка звикла до SPA-салонів і брендового одягу, у глухе село Сеньківка до старого бабусиного будинку. Життя міської пари миттєво перетворюється на виживання серед примхливих птахів і польових робіт. На допомогу незграбним киянам приходять колоритні місцеві сусіди – хитрий і винахідливий Василь та його запальна й рішуча дружина Люба, які постійно втягують молодят у безглузді сільські авантюри.

"Будиночок на щастя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі IMDb оглядачі відзначають блискучу комічну пару Назара Задніпровського та Віталіни Біблів, чиї репліки швидко розійшлися на цитати, а також світлу й життєствердну атмосферу серіалу. Втім, критики дорікають шоу за перенасичення стереотипами про міських снобів і наївних селян.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Рейтинг IMDb – 7,6

Події розгортаються наприкінці XVI століття навколо молодого селянського хлопця Івана. Він викрадає у московського вельможі магічну сережку, щоб викупити свою матір з турецького полону. Однак реліквія випадково потрапляє на Запорозьку Січ до вуха самого Кошового отамана. Аби повернути коштовність, юнак мусить записатися до козацького війська, довести свою хоробрість і витримати жорсткі випробування побратимів.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: В огляді Кінотеатр.UA кінооглядачі хвалять проєкт за свіжий подих у жанрі псевдоісторичного пригодницького кіно, дотепний гумор та видовищні сцени битв.

А якщо вам подобаються серіали про захопливі погоні і небезпечні кримінальні схеми, то зверніть увагу на нашу наступну добірку.