Смотрите в материале Кино 24 подборку самых ярких украинских мини-сериалов, которые уже стали фаворитами среди зрителей. Садитесь удобнее, ведь самое время для отдыха и хорошего настроения.
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Лучшие украинские мини-сериалы
"Поймать Кайдаша"
Украинский сериал, состоящий из 12 эпизодов, создан по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".
Сюжет разворачивается хронологически от 2005 до 2014 года, охватывая десятилетний период независимости Украины. Кайдашей из XIX века переносят в современные реалии: Лаврин, вернувшись из армии, мечтает об отдыхе, тогда как Карпо женится на Мотре, но ей сложно ужиться со свекровью.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
"Кофе с кардамоном"
Это драма о запретной любви украинки и польского шляхтича, что разворачивается во Львове XIX века, во время "Весны народов". Лента создана по мотивам романа львовской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".
Сериал рассказывает об отношениях молодой девушки, дочери священника, которая объединила свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения, что для XIX века были неожиданным поступком, вызвали огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.
В фильме главную роль исполнила актриса Елена Лавренюк, а ее партнером на экране стал польский актер Павел Делон.
"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
"И будут люди"
Сериал "И будут люди" базируется на одноименном романе Анатолия Димарова Он состоит из 12 эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному персонажу.
В центре сюжета – исторические события, которые происходят в Украине в начале XX века, и изображение жизни обычных крестьян.
"И будут люди": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
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