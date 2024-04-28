Дивіться у матеріалі Кіно 24 добірку найяскравіших українських мінісеріалів, які уже стали фаворитами серед глядачів. Сідайте зручніше, адже саме час для відпочинку та гарного настрою.
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Найкращі українські мінісеріали
"Спіймати Кайдаша"
Український серіал, що складається з 12 епізодів, створений за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
Сюжет розгортається хронологічно від 2005 до 2014 року, охоплюючи десятирічний період незалежності України. Кайдашів з XIX століття переносять у сучасні реалії: Лаврін, повернувшись з армії, мріє про відпочинок, тоді як Карпо одружується з Мотрею, але їй складно ужитися зі свекрухою.
"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу
"Кава з кардамоном"
Це драма про заборонене кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові XIX століття, під час "Весни народів". Стрічку створено за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону".
Серіал розповідає про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка об'єднала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки, що для XIX століття були несподіваним вчинком, викликали розголос, тому головні герої зіткнулися з осудом.
У фільмі головну роль виконала актриса Олена Лавренюк, а її партнером на екрані став польський актор Павел Делон.
"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу
"І будуть люди"
Серіал "І будуть люди" базується на однойменному романі Анатолія Дімарова Він складається з 12 епізодів, кожен з яких присвячений окремому персонажу.
У центрі сюжету – історичні події, які відбуваються в Україні на початку XX століття, та зображення життя звичайних селян.
"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу
Дивіться трейлери українських мінісеріалів та приготуйтесь до перегляду стрічок, які ви зможете подужати навіть на вечір.