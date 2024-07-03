Стоят внимания каждого: 2 украинских мини-сериала, которые обожают все украинцы

Если вы интересуетесь украинскими сериалами, но имеете мало времени для просмотра, рекомендуем обратить внимание на мини-сериалы. Это короткие истории, которые получили популярность среди многих украинцев.

В материале Кино 24 вы найдете обзор мини-сериалов, которые стоит посмотреть. Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте сюжет, который вас заинтересует больше всего.

Рекомендуем История, о тех, кто прошел ад: фильм о бойцах легендарной 3 ОШБр уже на Netflix

"Сага"

По сюжету, в начале 1908 года началась история украинской семьи Казаков, что простирается до наших дней. Разные поколения этой семьи стали свидетелями и участниками всех ключевых событий, происходивших в Украине в течение прошлого века - от трагических до радостных и знаковых: войны, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева 1941 года, взрыв на Чернобыльской АЭС, распад СССР, провозглашение Независимости, Оранжевую революцию и Евромайдан.

Они пережили и сталкивались с испытаниями судьбы, иногда оказываясь по разные стороны баррикад.

"Сага": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Смотрите также Украинский режиссер Олег Сенцов о необходимости демобилизации: "Мы просто уже не стягиваем"

"И будут люди"

Сериал построен в форме саги, которая через призму жизни обычных людей охватывает турбулентные этапы 20 века: Первую мировую войну, революцию и приход советской власти.

Каждый из героев индивидуально переживает эти изменения, оценивая их со своей точки зрения, но всех их объединяет одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

На сайте можно найти описания сюжетов, чтобы точно не прогадать и выбрать сериал, который обеспечит вам незабываемые эмоции уже в этот вечер.