Стоят внимания каждого: 2 украинских мини-сериала, которые обожают все украинцы
Если вы интересуетесь украинскими сериалами, но имеете мало времени для просмотра, рекомендуем обратить внимание на мини-сериалы. Это короткие истории, которые получили популярность среди многих украинцев.
В материале Кино 24 вы найдете обзор мини-сериалов, которые стоит посмотреть. Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте сюжет, который вас заинтересует больше всего.
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"Сага"
По сюжету, в начале 1908 года началась история украинской семьи Казаков, что простирается до наших дней. Разные поколения этой семьи стали свидетелями и участниками всех ключевых событий, происходивших в Украине в течение прошлого века - от трагических до радостных и знаковых: войны, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева 1941 года, взрыв на Чернобыльской АЭС, распад СССР, провозглашение Независимости, Оранжевую революцию и Евромайдан.
Они пережили и сталкивались с испытаниями судьбы, иногда оказываясь по разные стороны баррикад.
"Сага": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
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"И будут люди"
Сериал построен в форме саги, которая через призму жизни обычных людей охватывает турбулентные этапы 20 века: Первую мировую войну, революцию и приход советской власти.
Каждый из героев индивидуально переживает эти изменения, оценивая их со своей точки зрения, но всех их объединяет одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.
"И будут люди": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
На сайте можно найти описания сюжетов, чтобы точно не прогадать и выбрать сериал, который обеспечит вам незабываемые эмоции уже в этот вечер.