У матеріалі Кіно 24 ви знайдете огляд мінісеріалів, які варто подивитися. Дивіться трейлери онлайн і обирайте сюжет, який вас зацікавить найбільше.

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"Сага"

За сюжетом, на початку 1908 року розпочалася історія української родини Козаків, що простягається до наших днів. Різні покоління цієї родини стали свідками та учасниками всіх ключових подій, що відбувалися в Україні протягом минулого століття — від трагічних до радісних і знакових: війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва 1941 року, вибух на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР, проголошення Незалежності, Помаранчеву революцію та Євромайдан.

Вони пережили й стикалися з випробуваннями долі, іноді опиняючись на різних боках барикад.

"Сага": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

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"І будуть люди"

Серіал побудований у формі саги, яка через призму життя звичайних людей охоплює турбулентні етапи 20 століття: Першу світову війну, революцію та прихід радянської влади.

Кожен з героїв індивідуально переживає ці зміни, оцінюючи їх зі свого погляду, але всіх їх об’єднує одне – бажання жити, любити та знайти своє місце у новому вимірі історії.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

На сайті можна знайти описи сюжетів, щоб точно не прогадати та обрати серіал, який забезпечить вам незабутні емоції вже цього вечора.