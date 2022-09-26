Лучшие украинские и мировые премьеры, которые вы не можете пропустить на Kharkiv MeetDocs Festival

1-6 октября в Киеве пройдет фестиваль документальных и художественных фильмов Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. Многие фильмы, участвующие в фестивале, будут показаны впервые в Украине или вообще в мире. Мы собрали все премьеры в одной подборке.

Kharkiv MeetDocs пройдет в гибридном формате: показы лент – участников Национального конкурса, специальные показы, встречи и мастер-классы состоятся вживую в кинотеатре "Жовтень", питчинги новых проектов – на онлайн-платформе Pitch the Doc, а подборка лучшего украинского кино последних лет – в онлайн кинотеатре MEGOGO.

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Многие фильмы, участвующие в фестивале, будут показаны впервые в Украине или вообще в мире. Мы собрали все премьеры в одном списке. Выбирайте, приходите и становитесь первыми зрителями самых свежих фильмов!

Фильмы, которые вы не можете пропустить на Kharkiv MeetDocs

Мировые премьеры

"Евродонбас"

Фильм-закрытие фестиваля режиссера Корния Грицюка развенчивает советские мифы о Донбассе и рассказывает, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой составляющей европейской экономики.

"Евродонбас": смотрите трейлер

"Педагоги. Каникулы в оккупации"

Ворзель, Буча, Гостомель и Ирпень были больше месяца оккупированы россиянами. Работники образовательных учреждений Киевщины, несмотря на постоянную угрозу жизни, не пали духом, поддерживали друг друга и, как могли, защищали свои школы и садики от мародеров и разрушений. А после увольнения взялись за их восстановление.

Режиссер – Константин Кляцкин.

"Педагоги. Каникулы в оккупации": смотрите трейлер

"Украинское кино. Становление"

Режиссер Александр Тименко исследует стремительный взлет украинского кино последней декады. Чем мы можем гордиться, какие проблемы возникали в это время, какие яркие звезды киноиндустрии ознаменовались весовым вкладом в кинопроцесс? Узнаем в фильме.



Постер фильма "Украинское кино. Становление" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Не видеть / Не грешить"

Славик – харьковский керамист. Он путешествовал по Украине, чтобы собрать 25 гипсовых форм разных частей тела 25 украинских девушек. Но Славик – верующий, и церковь, которую посещал с детства, не одобряет его искусство, ведь он часто делает слепки женских интимных частей тела. Где грань между искусством и грехом? Вместе со Славиком это исследует режиссер Анна Ересько.

"Не видеть / Не грешить": смотрите видео

"Миротворцы. Первая миссия"

Режиссеры Валентина Охлопкова и Мирослав Гай рассказывают историю первого миротворческого контингента Украины, который в 1992 году отправился в Югославию. Неся мир и спасение, украинцы не могли представить, с каким врагом придется столкнуться.

"Миротворцы. Первая миссия": смотрите трейлер

"Война в моей голове"

Перед главным героем фильма, психологом стоит сложная задача: вернуть к мирной жизни ветеранов войны и помочь им социализироваться. Он не только помогает каждому пациенту лично. Он помогает миллионам мирных жителей принять в общество тех, кто считает себя изгнанниками.

Режиссеры – Александр Авшаров и Сергей Касторных.

"Война в моей голове": смотрите видео

Украинские премьеры

"Побег"

Фильм-открытие фестиваля, документальная анимация режиссера Йонаса Поэра Расмуссена. Это история Амина, беженца из Афганистана в Данию. 20 лет он хранил секрет, который мог стоить ему на родине жизни, а после обретения убежища разрушить отношения с близкими людьми. В 36 лет Амин стал успешным человеком, собирается обрести семейное счастье со своим партнером, а главное – ДОМ.

Фильм-победитель European Film Awards, Annie Awards, трижды номинирован на Оскар.

"Побег": смотрите трейлер онлайн

"Дом из заноз"

Симон Леренг Вильмонт возвращается к съемкам в Украине. На этот раз он повествует об особом детском доме у линии фронта на востоке. Его работники создают безопасное пространство для детей, ожидающих дальнейшей судьбы в приюте.

Фильм-победитель фестивалей Sundance, Göteborg Film Festival и Thessaloniki Documentary Festival.

"Дом из заноз": смотрите трейлер онлайн

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"Как там Катя?" (показ в партнерстве с Одесским международным кинофестивалем)

Анна, мать-одиночка, врач скорой помощи, мечтающая о лучшей жизни со своей дочерью Катей. Внезапный и грубый сбой размеренного течения жизни заставляет Анну предстать перед дилеммой, которая подвесит основы ее собственных нравственных границ в обществе, не имеющему никаких.

Режиссер – Кристина Тинькевич. Фильм получил специальную награду Ciné+ на Locarno International Film Festival, а исполнительница главной роли Анастасия Карпенко была признана на нем лучшей актрисой.

"Как там Катя?": смотрите трейлер

"Дневник невесты Христа" (показ в партнерстве с Одесским международным кинофестивалем)

Режиссер фильма Марта Смеречинская смотрит в глаза своим страхам и погружается в реальность своей сестры Насти, греко-католической монахини, в монастыре Невест Христа на Западной Украине, чтобы заново познать мир, в котором они выросли.

Лента была представлена на кинофестивале Sarajevo FF.

Постер "Дневник невесты Христа" / Фото Кинориум

"День Украинского Добровольца"

Действие этого фильма проходит в Украине в один день: 14 марта 2022 года. Напряженная война сюрреалистически перемешала места и людей и создала постапокалиптическое измерение, открывая новые качества и роли. Звезда попмузыки, видеоинженер, историк, реставратор искусства, полярник и пенсионерка вынуждены были кардинально изменить свою жизнь.

Режиссер – Владимир Тихий. Фильм был представлен на Sheffield DocFest и стал первым украинским фильмом, показанным в эфире BBC.



Постер фильма "День Украинского Добровольца" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Привоз"

Режиссер Ева Нейман документирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы. Страсти с обеих сторон прилавков, сны грузчиков, тайные мечты продавщиц рыбы; размышлениями о мироздании и смысле жизни делится базарная охрана и руководитель барахолки.

Фильм был представлен на Sheffield DocFest и DocLisboa-2021.

"Привоз": смотрите трейлер онлайн

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"Самый счастливый человек в мире"

Боснийский режиссер Теона Стругар Митевска рассказывает историю 40-летней Аси из Сараево. Она знакомится в интернете с Зораном. Но он ищет не любви, а прощения. Во время войны 1993 года он обстреливал город и сейчас стремится встретить свою первую жертву. Вместе они должны преодолеть свою боль на пути к прощению.

Постер к фильму "Счастливейший человек в мире" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Териконы" (показ в партнерстве с Одесским международным кинофестивалем)

В новогоднюю ночь российская ракета унесла жизни отца Насти и разрушила их дом. Единственное средство для выживания семьи Насти – металлолом, который они собирают под обстрелами. Сене семь лет. Его отчим роет могилы, чтобы заработать денег на новый костюм и рюкзак для Сени. Дети в зоне боевых действий привыкли к войне и никогда не знали мирной жизни.

Фильм Тараса Томенко был представлен на Berlinale и получил приз FIPRESCI на фестивале goEast-2022.

"Териконы": смотрите видео

"Снаружи" (показ в партнерстве с Одесским международным кинофестивалем)

Рома был ребенком, который увидел целый мир на фото Революции Достоинства. Теперь он выпускник центра реабилитации для детей, лишенных родительской опеки. Рома возвращается в родной провинциальный город, но не имеет ни жилья, ни поддержки. Старший брат, недавно вышедший из тюрьмы, берет Рому под свое крыло. Самостоятельная жизнь увлекает его в водоворот сногсшибательных событий.

Фильм Ольги Журбы был представлен на CPH:DOX, Hot Docs и Одесском международном кинофестивале.



Постер к ленте "Снаружи" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival

"Лев" (режиссерская версия)

Украинская деревня. Лев живет с матерью, вместе с которой ведет хозяйство. Он близок к женитьбе на Марианне, но есть желание к чему-то большему, чему-то, что противоречит счастью и любви. Он пытается это подавить, заглушить, обезвредить, но в какой-то момент взрыв оказывается неизбежным.

Режиссер – Тимур Ященко.



Постер к ленте "Лев" / Фото Kharkiv MeetDocs Festival