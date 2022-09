Фильм "Педагоги. Каникулы в оккупации" посвящен работникам и работницам образовательных учреждений Киевщины, часть из которых более месяца были в оккупации, но не отчаялись. Более того, каждый день заботились о тех, кто рядом, а после увольнения взялись за восстановление своих садов и школ. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

"Педагоги. Каникулы в оккупации": сюжет и трейлер

В ленте рассказаны истории девяти педагогов из учебных заведений в наиболее пострадавших городах Киевской области, это:

Бучанский лицей №5 (учительница Татьяна Рыбакова и директор Михаил Наконечный),

Ворзельское заведение дошкольного образования комбинированного типа (учительница Раиса Линчук и директор Ирина Ярыгина),

Ирпенский лицей №3 (директор Станислав Федоров и помощник директора Сергей Дедушка),

лицей №1 Гостомеля (учительница Наталья Прокопенко,

кухарка Вера Зеленская и директор Владимир Захлюпаный).

Съемки проходили в мае-июне на территории этих общин. "Этим летом нам удалось запечатлеть уникальный для Киевщины момент – когда в разрушенных и оскверненных россиянами школах педагоги начали готовиться к новому учебному году. Этот фильм позволит зрителю попутешествовать по фронтовым окрестностям столицы от Ворзеля до Гостомеля и познакомит с уникальной судьбой каждого города и невероятно которые в критический момент не сдались. Невероятная музыка Дмитрия Данова еще и добавляет этому путешествию новый маршрут – внутрь себя", – рассказывает режиссер Константин Кляцкин.

"Педагоги. Каникулы в оккупации": смотрите трейлер фильма

Педагоги поделились со съемочной группой тяжелыми воспоминаниями о выживании в оккупации, сопротивлении, попытках сохранить свои школы и садики от мародерства русской армии и разрушений, преступления рашистов, взаимопомощь и надежду на скорое освобождение.

Больше всего на съемках мне запомнились люди, которых мы снимали и были вокруг. Я увидел в них невероятную силу – когда смотришь на учителя или директора школы, который посреди руин продолжает делать свою работу, несмотря ни на что, – это впечатляет. По-моему, главная идея фильма – это надежда, которая остается и должна оставаться в украинцах, несмотря на все, что с нами происходит,

– делится Денис Токарев, продюсер и оператор фильма.

Украинская премьера фильма "Педагоги. Каникулы в оккупации" состоится 2 октября в 15:15 в кинотеатре "Жовтень" в рамках Национального конкурса Kharkiv MeetDocs.

Билеты на премьеру можно приобрести по ссылке. Также с 27 октября картина выйдет в прокат избранных кинотеатров.

"Педагоги. Каникулы в оккупации" / Скриншот из фильма

Фильм создан при поддержке швейцарско-украинского проекта DecideUA, внедряемого в Украине ГО DOCCU и PHZH International Projects in Education в партнерстве с Embassy of Switzerland in Ukraine /Посольством Швейцарии в Украине.