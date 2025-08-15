Кстати, их можно найти на украинском языке. В материале Кино 24 мы сделали для вас подборку, где вы точно сможете выбрать что-то для себя

Рекомендуем Чтобы расслабиться после работы: 3 новых украинских сериала, в которых есть более 8 серий

Какие японские аниме можно посмотреть на украинском языке?

"Корзина фруктов"

В центре сюжета 16-летняя девушка, жизнь которой кардинально меняется после семейной трагедии. Она решает жить самостоятельно для того, чтобы не беспокоить других, но жить не в роскошных одеждах, а в палатке. Девушка случайно ставит ее на частной территории, которая принадлежит загадочной семье Сома. И только финал этой истории покажет, чем это для нее может обернуться.

"Корзина фруктов": смотрите онлайн трейлер сериала

Смотрите также 3 блестящие биографические фильмы о кумирах миллионов, которые мотивируют на свершения – по ссылке.

"Атака титанов"

Сюжет этого аниме развивается вокруг мира, где люди живут в городах, которые окружают огромные стены. Эти стены защищают их от ужасных людоедов, которых называют титанами. Но теперь на арену выходит Эрен Егерь. Он пообещал уничтожить врагов после того, как они разрушили его родной город и убили его мать. Выглядит, он готов к мести.

"Атака титанов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Волчица и специи"

Премьера этого японского аниме состоялась в 2008 году. Сериал насчитывает два сезона и 25 эпизодов, которые вы легко сможете посмотреть на выходных. Этот японский сериал уже имеет высокие рейтинги и расскажет своему зрителю о средневековой фантастике, Богиню-волчицу и опасности, которые будут сопровождать главных героев в течение каждой серии.

"Волчица и специи": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте сериал для просмотра на выходных и окунитесь в мир японского аниме!