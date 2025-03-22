Кино 24 вспоминает об анимационных фильмах, которые дарят теплые эмоции каждому. Это одни из шедевров украинской анимации, которые безусловно вернут каждого в беззаботное детство.

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"Капитошка" (1980)

Анимационный фильм состоит из двух серий – "Капитошка" и "Возвращайся, Капитошка". В первой серии милый Волчонок пытается стать страшным и грозным. Но потом встречается с Капитошкой и понимает, – быть грозным совсем не обязательно. А во второй серии к Волчонку наведывается тетя, которая пытается научить его быть настоящим злым волком.

"Капитошка": смотрите видео онлайн

"Как Петя Пяточкин слоников считал" (1984)

Анимационный мультфильм рассказывает о Петрике Пяточкине – мальчика, который ходит в детский сад и любит проказничать. Во время тихого часа он считает слоников, чтобы быстрее уснуть. Малыш переносится в удивительный сон – он попадает в Африку, где должен ухаживать за слонятами.

"Как Петя Пяточкин слоников считал": смотрите видео онлайн

"Жил себе черный кот" (2006)

Это история молодого котика, которому трудно приходится из-за приметы о черных котах. Его все боятся и пытаются гнать как можно дальше. Мультик учит не обращать внимания на стереотипы, ведь каждый из нас стремится к счастью.

"Жил себе черный кот": смотрите видео онлайн

"Как собачка и котенок мыли пол" (1977)

Двое четвероногих друзей решили убрать в доме. Песик погрузил кошку в ведро с водой и помыл ею пол, а потом и котенок взялся за дело. Но теперь обоим придется мыться еще и самим.

"Как собачка и котенок мыли пол": смотрите видео онлайн

"Жил-был пес" (1982)

Лента создана по мотивам украинской народной сказки. Постаревший Пес только мешал хозяевам и уже не следил за ворами, поэтому его решают прогнать. На помощь приходит его бывший враг Волк, который помогает Псу вернуться домой. А тот не может не отблагодарить..

"Жил-был пес": смотрите видео онлайн