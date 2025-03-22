Кіно 24 згадує про анімаційні фільми, які дарують теплі емоції кожному. Це одні з шедеврів української анімації, які безумовно повернуть кожного в безтурботне дитинство.

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"Капітошка" (1980)

Анімаційний фільм складається з двох серій – "Капітошка" та "Повертайся, Капітошко". У першій серії миле Вовченя намагається стати страшним та грізним. Але потім зустрічається з Капітошкою і розуміє, – бути грізним зовсім не обов'язково. А в другій серії до Вовченяти навідується тітка, яка намагається навчити його бути справжнім злим вовком.

"Капітошка": дивіться відео онлайн

"Як Петрик П'яточкин слоників рахував" (1984)

Анімаційний мультфільм розповідає про Петрика П'яточкина – хлопчика, який ходить у дитячий садок та любить пустувати. Під час тихої години він рахує слоників, щоб швидше заснути. Малюк переноситься у дивовижний сон – він потрапляє до Африки, де має доглядати за слоненятами.

"Як Петрик П'яточкин слоників рахував": дивіться відео онлайн

"Жив собі чорний кіт" (2006)

Це історія молодого котика, якому важко доводиться через прикмети про чорних котів. Його всі бояться та намагаються гнати якомога далі. Мультик навчає не зважати на стереотипи, адже кожен з нас прагне щастя.

"Жив собі чорний кіт": дивіться відео онлайн

"Як песик і кошеня мили підлогу" (1977)

Двоє чотирилапих друзів вирішили прибрати в будинку. Песик занурив кішку у відро з водою та помив нею підлогу, а потім і кошеня взялося за справу. Та тепер обом доведеться митися ще й самим.

"Як песик і кошеня мили підлогу": дивіться відео онлайн

"Жив-був пес" (1982)

Стрічка створена за мотивами української народної казки. Підстаркуватий Пес тільки заважав господарям і вже не слідкував за крадіями, тож його вирішують прогнати. На допомогу приходить його колишній ворог Вовк, який допомагає Псові повернутися додому. А той не може не віддячити…

"Жив-був пес": дивіться відео онлайн