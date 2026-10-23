От легких комедий до душераздирающих драм – украинские фильмы о любви

24 Канал собрал пять украинских фильмов, в которых есть место любви, драмам и неожиданным поворотам сюжета.

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"Отпуск вслепую" (2025)

Жанр: мелодрама, романтическая комедия

IMDb: 5,3

Анна – успешная киевская бизнес-леди, которая настолько увлеклась карьерой, что превратила жизнь подчиненных в сплошной стресс. Поэтому коллеги решают устроить ей незабываемый отдых. Правда, вместо роскошного SPA женщина оказывается в скромном домике в Карпатах. Там Анна знакомится с военным Назаром, который вернулся домой в отпуск. Сначала между ними возникает откровенная неприязнь, но, как принято в мелодрамах, от ненависти до любви иногда достаточно нескольких дней.

Что говорят критики: журналистка Оксана Гончарук в рецензии для "ПроШоКино" похвалила живописные Карпаты и музыкальное сопровождение, но отметила, что главным героям не хватает романтической химии. По ее мнению, переход от конфликтов к влюбленности получился слишком резким.



"Отпуск вслепую": смотреть трейлер

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"Когда ты выйдешь замуж?" (2025)

Жанр: романтическая комедия, приключения

IMDb: 4,8

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Искусствовед Ксения прекрасно разбирается в картинах, но с мужчинами ей везет гораздо меньше. Накануне свадьбы она узнает об измене жениха и решает залечить разбитое сердце в солнечной Хорватии. Но вместо спокойного отдыха героиня попадает в водоворот романтических интриг, опасных приключений и криминальной истории вокруг драгоценной картины Поля Гогена.

Что говорят критики: в "ПроШоКино" картину назвали неплохим развлечением для любителей легкого кино. Критик отметила экранную химию актеров, однако обратила внимание на неровный сюжет, не всегда удачный юмор и моменты, которые сложно объяснить логикой.



"Когда ты выйдешь замуж?": смотреть трейлер

"Собачки" (2025)

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 5,7

Яна – успешная карьеристка, которая после загадочного проклятия сталкивается с довольно специфической проблемой: все мужчины, с которыми она вступает в интимные отношения, превращаются в собак. Теперь вместо романтических свиданий женщину ждут прогулки с четвероногими и поиски способа избавиться от проклятия. Главную роль сыграла Леся Никитюк.

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Что говорят критики: кинокритик Алена Шилова в рецензии для "Суспильне Культура" отметила органичное сочетание сюжетных линий, юмор и тему женской самореализации. В то же время финал показался ей несколько поспешным, а некоторые конфликты разрешались слишком просто.



"Собачки": смотреть трейлер

"Медовый месяц" (2024)

Жанр: романтическая драма, психологический триллер

IMDb: 6,5

Молодая пара Оля и Тарас переезжает в новую квартиру недалеко от Киева. Они строят планы на будущее, но утром 24 февраля 2022 года просыпаются от взрывов. Влюбленные оказываются в ловушке собственного дома, ведь их здание захватывают российские оккупанты. Без электричества, воды и связи супруги вынуждены не только бороться за выживание, но и по-новому узнать друг друга.

Что говорят критики: фильм получил положительные отзывы за камерность и психологическую глубину. В частности, в "Суспильне Культура" обратили внимание на то, как режиссер Жанна Озирна через повседневные детали и отношения двух людей показывает опыт войны. В то же время некоторые диалоги критик назвала слишком прямолинейными.



"Медовый месяц": смотреть трейлер

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"Уставшие" (2026)

Жанр: романтическая драма, психологическая драма

IMDb: 8,5

Люба и Андрей – ветераны войны, которые знакомятся во время реабилитации. У каждого есть свои травмы, страхи и сложные воспоминания, но постепенно между ними зарождаются чувства. Их отношения становятся шансом на новое начало. Однако возвращение к мирной жизни оказывается гораздо сложнее, чем хотелось бы.

Что говорят критики: издание Kinowar положительно оценило картину за деликатное изображение психологических травм ветеранов, убедительных персонажей и отсутствие надуманного пафоса. Фильм также получил гран-при кинофестиваля "Молодость" в 2025 году.

"Уставшие": смотреть трейлер

И это еще не все! Ранее мы подготовили для вас еще одну подборку украинских сериалов-мелодрам, которые доказывают, что истории о любви могут быть не менее увлекательными, чем лучшие триллеры.