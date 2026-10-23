Від легких комедій до драм, що розбивають серце – українські фільми про кохання

24 Канал зібрав п'ять українських фільмів, у яких є місце коханню, драмам і несподіваним сюжетним поворотам.

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"Відпустка наосліп" (2025)

Жанр: мелодрама, романтична комедія

IMDb: 5,3

Анна – успішна київська бізнеследі, яка настільки захопилася кар'єрою, що перетворила життя підлеглих на суцільний стрес. Тому колеги вирішують влаштувати їй незабутній відпочинок. Щоправда, замість розкішного SPA жінка опиняється у скромному будиночку в Карпатах. Там Анна знайомиться з військовим Назаром, який повернувся додому у відпустку. Спочатку між ними виникає відверта неприязнь, але, як заведено в мелодрамах, від ненависті до кохання іноді достатньо кількох днів.

Що кажуть критики: журналістка Оксана Гончарук у рецензії для "ПроШоКіно" похвалила мальовничі Карпати та музичний супровід, але зауважила, що головним героям бракує романтичної хімії. На її думку, перехід від конфліктів до закоханості вийшов надто раптовим.



"Відпустка наосліп": дивитись трейлер

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"Коли ти вийдеш заміж?" (2025)

Жанр: романтична комедія, пригоди

IMDb: 4,8

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Мистецтвознавиця Ксенія чудово знається на картинах, але з чоловіками їй щастить значно менше. Напередодні весілля вона дізнається про зраду нареченого й вирішує лікувати розбите серце в сонячній Хорватії. Та замість спокійного відпочинку героїня потрапляє у вир романтичних інтриг, небезпечних пригод і кримінальної історії навколо дорогоцінної картини Поля Гогена.

Що кажуть критики: у "ПроШоКіно" стрічку назвали непоганою розвагою для любителів легкого кіно. Критикиня відзначила екранну хімію акторів, однак звернула увагу на нерівний сюжет, не завжди вдалий гумор і моменти, які складно пояснити логікою.



"Коли ти вийдеш заміж?": дивитись трейлер

"Песики" (2025)

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 5,7

Яна – успішна кар'єристка, яка після загадкового прокляття отримує доволі специфічну проблему: усі чоловіки, з якими вона вступає в інтимні стосунки, перетворюються на собак. Тепер замість романтичних побачень на жінку чекають прогулянки з чотирилапими та пошуки способу позбутися прокляття. Головну роль зіграла Леся Нікітюк.

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Що кажуть критики: кінокритикиня Альона Шилова у рецензії для "Суспільне Культура" відзначила органічне поєднання сюжетних ліній, гумор та тему жіночої самореалізації. Водночас фінал видався їй дещо поспішним, а деякі конфлікти розв'язувалися надто просто.



"Песики": дивитись трейлер

"Медовий місяць" (2024)

Жанр: романтична драма, психологічний трилер

IMDb: 6,5

Молода пара Оля та Тарас переїжджає до нової квартири неподалік Києва. Вони будують плани на майбутнє, але вранці 24 лютого 2022 року прокидаються від вибухів. Закохані опиняються в пастці власного помешкання, адже їхній будинок захоплюють російські окупанти. Без електрики, води та зв'язку подружжя змушене не лише боротися за виживання, а й по-новому пізнати одне одного.

Що кажуть критики: стрічка отримала схвальні відгуки за камерність та психологічну глибину. Зокрема, у "Суспільне Культура" звернули увагу на те, як режисерка Жанна Озірна через повсякденні деталі й стосунки двох людей показує досвід війни. Водночас деякі діалоги критикиня назвала надто прямолінійними.



"Медовий місяць": дивитись трейлер

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"Втомлені" (2026)

Жанр: романтична драма, психологічна драма

IMDb: 8,5

Люба та Андрій – ветерани війни, які знайомляться під час реабілітації. Кожен має власні травми, страхи та непрості спогади, але поступово між ними виникають почуття. Їхні стосунки стають шансом на новий початок. Утім, повернення до мирного життя виявляється значно складнішим, ніж хотілося б.

Що кажуть критики: видання Kinowar позитивно оцінило стрічку за делікатне зображення психологічних травм ветеранів, переконливих персонажів та відсутність штучного пафосу. Фільм також отримав гран-прі кінофестивалю "Молодість" у 2025 році.

"Втомлені": дивитись трейлер

І це ще не все! Раніше ми підготували для вас ще одну добірку українських серіалів-мелодрам, які доводять, що історії про кохання можуть бути не менш захопливими за найкращі трилери.