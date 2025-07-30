Украинское кинопроизводство все чаще радует зрителей новыми качественными сериалами, которые захватывают не меньше, чем ленты Netflix. Совсем недавно состоялись премьеры сразу нескольких сериалов, которые уже можно легально посмотреть онлайн.

После премьеры многие ленты доступны к просмотру на сайтах телеканалов или на ютубе. Подборку качественных украинских сериалов, которые затягивают с первых минут и держат в напряжении, ищите дальше на Кино 24.

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Какие украинские сериалы уже доступны онлайн?

"Следователь"

Количество серий: 16

Этот детективный сериал стал одним из самых популярных в 2025. Главная героиня Анастасия Ясинская 10 лет назад потеряла брата. Тогда Костя принял пулю в сердце, чем спас жизнь сестре. Все это время Ася сосредоточена на том, чтобы найти убийцу. И только через 10 лет ей удается найти первую зацепку в этом деле. Но девушка даже не догадывается, что на пути к установлению справедливости ей придется бороться с собственными чувствами. Любовь придет в жизнь Аси очень неожиданно.

"Следователь" 1 серия: смотрите видео онлайн

"Ключи от правды"

Количество серий: 24

Валерия – следователь, которая вынуждена уволиться, чтобы расследовать убийство своего брата, которого несправедливо обвиняют в преступлениях. Девушка стремится не только найти виновных, но и восстановить честь родного человека. Для этого она устраивается работать в отель, куда ведут следы ее собственного расследования. Как становится понятно впоследствии, это не только место для отдыха, но и центр многих преступлений и таинственных дел.

"Ключи от правды" 1 серия: смотрите видео онлайн

"Телохранитель"

Количество серий: 8

Эта остросюжетная мелодрама будет держать вас с первой и до последней минуты. Родители Екатерины погибают в автокатастрофе, после чего ей приходится возглавить семейный бизнес. Девушка никогда не мечтала о карьере, но рядом есть любимый, который готов помочь руководить компанией. Однако однажды жизнь Кати оказывается под угрозой. Теперь ей приходится распутывать клубок событий из прошлого.

"Телохранитель" 1 серия: смотрите видео онлайн