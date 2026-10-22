Похоже, украинским сериалам уже давно стало тесно в рамках одного жанра. Если вы ищете, что посмотреть вечером, обратите внимание на эти восемь сериалов, которые подготовил для вас 24 Канал.

"Возвращение" (2027)

Рейтинг – 7,1/10

Главный герой Александр Кречет переживает сложный период после возвращения с фронта. Он потерял ногу, проходит реабилитацию и пытается привыкнуть к новой реальности. Однако отпустить военное прошлое ему не удается: рядом с Кречетом постоянно появляется его погибший побратим Сергей Верба, который становится своеобразным голосом его мыслей и сомнений.

"Возвращение": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дело НБР" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,8/10

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Если вам нравятся детективы, в которых интересно не только следить за расследованием, но и постепенно раскрывать характеры персонажей, обратите внимание на "Дело НБР".

Главный герой – ветеран и опытный следователь Коваль в исполнении Сергея Стрельникова. Он возглавляет Чрезвычайное бюро расследований, которое берется за сложные преступления, от которых другие подразделения могут отказываться. Его команда – это профессионалы с непростыми биографиями, собственными секретами и довольно разными характерами.

"Дело НБР": смотрите трейлер фильма онлайн

"ДВРЗ против шпиона" (2026)

В мини-сериале "ДВРЗ против шпиона" привычный порядок в участке нарушает появление молодого лейтенанта Антона Довгого. Ему предстоит взять на себя дела опытных участковых Сергея Бондаря и Петра Дзюбы, один из которых рискует уйти на пенсию. Именно в этот момент бесследно исчезает британский дипломат, и обычная работа полицейских превращается в расследование с международными последствиями.

"Скорая помощь" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,6/10

Что произойдет, если опытный врач старой школы столкнется с парамедиком, который хочет изменить привычные правила работы скорой помощи? Именно на этом конфликте строится история сериала "Скорая помощь".

Фронтовой парамедик Макс Коваленко стремится внедрить более эффективную систему реагирования на вызовы. Его оппонентом становится опытный врач Анатолий Савчук, привыкший работать по проверенным годами принципам. Чтобы доказать свою правоту, они устраивают соревнование между двумя бригадами скорой медицинской помощи.

"Скорая помощь": смотрите трейлер фильма онлайн

"Скрывая бывшую" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,8/10

Название звучит как начало черной комедии, но за ним скрывается история о потере, отношениях и людях, вынужденных переосмыслить свое прошлое.

Все начинается с похорон женщины-военной, погибшей на фронте. На прощание приходят четверо мужчин, с которыми она когда-то была в отношениях. Они не просто вспоминают общую бывшую, но и постепенно раскрывают друг другу подробности собственной жизни. И чем больше они говорят о ней, тем яснее становится: эта встреча изменит и их самих. В главных ролях – Александр Рудинский, Вячеслав Довженко, Артур Логай и Слава Бабенков. Автором и режиссером мини-сериала стал Сергей Кулибишев.

"Скрывая бывшую": смотрите трейлер фильма онлайн

"Такси для опера" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,6/10

Бывший футболист за рулем такси и оперативник, которому давно не везет в работе. Казалось бы, что между ними общего? В новом сериале "Такси для опера" именно такое неожиданное знакомство становится началом череды криминальных приключений.

Мотя привык полагаться на интуицию, чувство юмора и умение договариваться с людьми. Пасич, напротив, принципиальный, но неуверенный в себе следователь. Их первая встреча оборачивается для таксиста неприятностями: он становится главным подозреваемым по делу об убийстве. Впоследствии мужчины начинают работать вместе и раскрывать другие преступления.

"Такси для опера" подойдет тем, кто любит расследования, но не хочет отказываться от юмора. А еще это возможность увидеть, как совершенно разные люди учатся работать вместе, даже если поначалу не слишком доверяют друг другу.

"Такси для опера": смотрите трейлер фильма онлайн

"Приключения казака Выговского" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,6/10

А теперь – от современных преступлений к шпионским интригам XVII века. В сериале "Приключения казака Выговского" историческая эпоха становится фоном для приключений, дипломатических уловок и комедийных ситуаций.

Главный герой, Иван Выговский, – молодой шпион и дипломат, привыкший к светским балам и политическим интригам в Варшаве. После проваленного задания он оказывается на хуторе недалеко от Батурина. Чтобы избежать казни, Выговский вынужден взяться за новую миссию: организовать оборону поселения на случай московского нападения.

Проблема в том, что местные жители не слишком верят в опасность, а самому герою приходится искать нестандартные способы убедить их действовать. На пути возникают интриги, предательства и любовные приключения.

"Приключения казака Выговского": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тихая нава" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,4/10

На первый взгляд, тихий провинциальный городок кажется безопасным местом для отдыха. Однако за спокойствием скрываются жестокие преступления, замалчивание и равнодушие тех, кто должен защищать людей.

В центре сюжета – молодой юрист Адам Юшкевич, которого сыграл Александр Рудинский. Он приезжает в городок вместе с невестой Инной, однако их отдых оборачивается трагедией. После преступления против девушки полиция не спешит разбираться в обстоятельствах, а сам Адам оказывается перед выбором: смириться с несправедливостью или попытаться докопаться до правды. Когда в городке происходят новые тяжкие преступления, герой начинает собственное расследование и постепенно сталкивается с системой, в которой свидетели молчат, а улики могут скрывать намеренно.

Если хочется открыть для себя больше украинского документального кино, стоит обратить внимание и на фильмы, которые рассказывают о силе человеческого духа, борьбе и жизни в условиях войны.