Здається, українським серіалам уже давно тісно в межах одного жанру. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на ці вісім багатосерійок, які підготував для вас 24 Канал.

"Повернення" (2027)

Рейтинг – 7,1/10

Головний герой Олександр Кречет переживає складний період після повернення з фронту. Він втратив ногу, проходить реабілітацію та намагається звикнути до нової реальності. Однак відпустити воєнне минуле йому не вдається: поруч із Кречетом постійно з'являється його загиблий побратим Сергій Верба, який стає своєрідним голосом його думок і сумнівів.

"Повернення": дивіться трейлер фільму онлайн

"Справа НБР" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,8/10

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Якщо вам до вподоби детективи, у яких цікаво не лише стежити за розслідуванням, а й поступово розкривати характери персонажів, придивіться до "Справи НБР".

Головний герой – ветеран і досвідчений слідчий Коваль у виконанні Сергія Стрельнікова. Він очолює Надзвичайне бюро розслідувань, яке береться за складні злочини, від яких інші підрозділи можуть відмовлятися. Його команда – це професіонали з непростими біографіями, власними секретами й доволі різними характерами.

"Справа НБР": дивіться трейлер фільму онлайн

"ДВРЗ проти шпигуна" (2026)

У мінісеріалі "ДВРЗ проти шпигуна" звичний порядок у відділку порушує поява молодого лейтенанта Антона Довгого. Він має перейняти справи досвідчених дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюби, один із яких ризикує піти на пенсію. Саме в цей момент безслідно зникає британський дипломат, і звичайна робота поліціянтів перетворюється на розслідування з міжнародними наслідками.

"Швидкарі" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,6/10

Що станеться, якщо досвідчений лікар старої школи зіткнеться з парамедиком, який хоче змінити звичні правила роботи швидкої допомоги? Саме на цьому конфлікті будується історія серіалу "Швидкарі".

Фронтовий парамедик Макс Коваленко прагне впровадити ефективнішу систему реагування на виклики. Його опонентом стає досвідчений лікар Анатолій Савчук, який звик працювати за перевіреними роками принципами. Щоб довести свою правоту, вони влаштовують змагання між двома бригадами екстреної медичної допомоги.

"Швидкарі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ховаючи колишню" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,8/10

Назва звучить як початок чорної комедії, але за нею ховається історія про втрату, стосунки та людей, які змушені переосмислити власне минуле.

Усе починається з похорону жінки-військової, яка загинула на фронті. На прощання приходять четверо чоловіків, із якими вона колись мала стосунки. Вони не просто згадують спільну колишню, а й поступово відкривають одне одному подробиці власного життя. І що більше вони говорять про неї, то виразніше стає зрозуміло: ця зустріч змінить і їх самих. У головних ролях – Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Артур Логай і Слава Бабенков. Автором і режисером мінісеріалу став Сергій Кулибишев.

"Ховаючи колишню": дивіться трейлер фільму онлайн

"Таксі для опера" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,6/10

Колишній футболіст за кермом таксі та оперативник, якому давно не щастить у роботі. Здавалося б, що між ними спільного? У новому серіалі "Таксі для опера" саме таке несподіване знайомство стає початком низки кримінальних пригод.

Мотя звик покладатися на інтуїцію, почуття гумору й уміння домовлятися з людьми. Пасіч, навпаки, принциповий, але невпевнений у собі слідчий. Їхня перша зустріч обертається для таксиста неприємностями: він стає головним підозрюваним у справі про вбивство. Згодом чоловіки починають працювати разом і розкривати інші злочини.

"Таксі для опера" підійде тим, хто любить розслідування, але не хоче відмовлятися від гумору. А ще це можливість побачити, як абсолютно різні люди вчаться працювати разом, навіть якщо спочатку не надто довіряють одне одному.

"Таксі для опера": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пригоди козака Виговського" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,6/10

А тепер – від сучасних злочинів до шпигунських інтриг XVII століття. У серіалі "Пригоди козака Виговського" історична епоха стає тлом для пригод, дипломатичних хитрощів і комедійних ситуацій.

Головний герой, Іван Виговський, – молодий шпигун і дипломат, який звик до світських балів та політичних інтриг у Варшаві. Після проваленого завдання він опиняється на хуторі неподалік Батурина. Щоб уникнути страти, Виговський мусить узятися за нову місію: організувати оборону поселення на випадок московського нападу.

Проблема в тому, що місцеві мешканці не надто вірять у небезпеку, а самому герою доводиться шукати нестандартні способи переконати їх діяти. На шляху виникають інтриги, зради та амурні пригоди.

"Пригоди козака Виговського": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тиха нава" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,4/10

На перший погляд, тихе провінційне містечко здається безпечним місцем для відпочинку. Однак за спокоєм ховаються жорстокі злочини, замовчування та байдужість тих, хто мав би захищати людей.

У центрі сюжету – молодий юрист Адам Юшкевич, якого зіграв Олександр Рудинський. Він приїжджає до містечка разом із нареченою Інною, однак їхній відпочинок обертається трагедією. Після злочину проти дівчини поліція не поспішає розбиратися в обставинах, а сам Адам опиняється перед вибором: змиритися з несправедливістю чи спробувати докопатися до правди. Коли в містечку стаються нові тяжкі злочини, герой починає власне розслідування й поступово стикається із системою, у якій свідки мовчать, а докази можуть приховувати навмисно.

Якщо хочеться відкрити для себе більше українського документального кіно, варто звернути увагу й на стрічки, які розповідають про силу людського духу, боротьбу та життя в умовах війни.