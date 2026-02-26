"Белла Вита" и не только: эти украинские сериалы можно посмотреть за день
- Среди украинских сериалов 2026 года, которые можно посмотреть за день, выделяются "Белла Вита", "Мелкая птица", "Возвращение" и "Тихая Нава".
- Сериалы имеют до 8 эпизодов, что позволяет их пересмотреть за несколько часов, наслаждаясь историями с любимыми актерами.
Украинское кинопроизводство постоянно радует зрителей новинками. В 2026 году состоялось уже несколько громких премьер и все эти сериалы можно посмотреть за день.
24 Канал собрал самые новые сериалы, поэтому накануне выходных стоит сохранить себе эту подборку, чтобы насладиться интересными историями с любимыми актерами. В сериалах не более 8 эпизодов, поэтому их легко можно посмотреть за несколько часов.
Тоже интересно От создателей "Обратного направления": когда выйдет детективный сериал "Сокровища"
"Белла Вита"
Этот сериал с Сергеем Стрельниковым и Полиной Василиной в главных ролях уже наделал немало шума в сети. В центре сюжета – талантливая дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук. Девушка попадает в аферу известного бизнесмена и становится заложницей его обмана. До знакомства с бизнесменом Вита планировала свадьбу с другом детства, однако теперь все это рушится. Но, возможно, это и к лучшему.
"Белла Вита": смотрите онлайн 1 серию
"Мелкий птенец"
Главная героиня – Алиса полна планов на будущее, однако все меняется, когда узнает об измене любимого и начинается полномасштабная война. Так девушка отправляется в родной город, где живет ее тетя Калина. Там она встречает давнего знакомого Богдана.
"Мелкий птенец": смотрите онлайн часть 1 серии
"Возвращение"
Первый украинский сериал о ветеране войны России против Украины, который создавали в сотрудничестве с ветеранами. Одну из главных ролей исполнил любимец киноманов – Александр Рудинский. По сюжету, профессиональный военный Александр Кречет после тяжелого ранения не может вернуться на фронт, поэтому вынужден искать свое место в гражданской жизни.
"Возвращение": смотрите онлайн 1 серию
"Тихая Нава"
Еще один сериал с Александром Рудинским в главной роли. Это первый украинский true crime сериал. События происходят в одноименном городке. Туда приезжает молодой юрист Адам Юшкевич и расследует ряд жестоких преступлений, которые пытаются скрыть правоохранители.
"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие новые фильмы стоит посмотреть?
- "Ну мам". Чувственная история о детях и матерях, где каждый увидит что-то знакомое. Сейчас фильм последнюю неделю в прокате в кинотеатрах, а уже с 6 марта будет доступен для просмотра на Netflix.
- "Последний Прометей Донбасса". Этот фильм режиссера Антона Шутки в прокате с 26 февраля. Лента рассказывает историю Кураховской ТЭС и ее работников во время войны.