"Белла Вита" и не только: эти украинские сериалы можно посмотреть за день

Украинское кинопроизводство постоянно радует зрителей новинками. В 2026 году состоялось уже несколько громких премьер и все эти сериалы можно посмотреть за день.

24 Канал собрал самые новые сериалы, поэтому накануне выходных стоит сохранить себе эту подборку, чтобы насладиться интересными историями с любимыми актерами. В сериалах не более 8 эпизодов, поэтому их легко можно посмотреть за несколько часов.

Тоже интересно От создателей "Обратного направления": когда выйдет детективный сериал "Сокровища"

"Белла Вита"

Этот сериал с Сергеем Стрельниковым и Полиной Василиной в главных ролях уже наделал немало шума в сети. В центре сюжета – талантливая дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук. Девушка попадает в аферу известного бизнесмена и становится заложницей его обмана. До знакомства с бизнесменом Вита планировала свадьбу с другом детства, однако теперь все это рушится. Но, возможно, это и к лучшему.

"Белла Вита": смотрите онлайн 1 серию

"Мелкий птенец"

Главная героиня – Алиса полна планов на будущее, однако все меняется, когда узнает об измене любимого и начинается полномасштабная война. Так девушка отправляется в родной город, где живет ее тетя Калина. Там она встречает давнего знакомого Богдана.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн часть 1 серии

"Возвращение"

Первый украинский сериал о ветеране войны России против Украины, который создавали в сотрудничестве с ветеранами. Одну из главных ролей исполнил любимец киноманов – Александр Рудинский. По сюжету, профессиональный военный Александр Кречет после тяжелого ранения не может вернуться на фронт, поэтому вынужден искать свое место в гражданской жизни.

"Возвращение": смотрите онлайн 1 серию

"Тихая Нава"

Еще один сериал с Александром Рудинским в главной роли. Это первый украинский true crime сериал. События происходят в одноименном городке. Туда приезжает молодой юрист Адам Юшкевич и расследует ряд жестоких преступлений, которые пытаются скрыть правоохранители.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие новые фильмы стоит посмотреть?