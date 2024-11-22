Если вам понравился сериал "Реванш", обратите внимание на другие украинские телепроекты от его создателей, пишет 24 Канал со ссылкой на "1+1".
Интересно 3 приключенческих фильма с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться
"Никто не идеален"
Количество серий: 32
Актеры: Артур Логай, Татьяна Злова, Валерия Ходос, Алексей Нагрудный
Сериал рассказывает о 18-летней Саше, которая приезжает в дом дяди. Она стремится унаследовать свою половину семейного бизнеса. Из-за приезда Саши спокойная жизнь в доме завершается, а взамен раскрываются тайны прошлого и разгорается новая история любви. Несмотря на теплый прием Сашу на самом деле никто не ждал и теперь от гостей хотят избавиться.
"Никто не идеален": смотрите 1 серию онлайн
"Невестка"
Количество серий: 4
Актеры: Анастасия Нестеренко, Евгений Кравец и Андрей Журавский
В центре сюжета – трудолюбивый Константин Коваленко, который встречается с Ольгой - дочерью банкира. Ее родители против брака дочери, ведь считают, что парень ей не подходит. Костя стремится завоевать расположение родителей Оли, поэтому уезжает из города, чтобы заработать средства и статус. Но когда он возвращается в родной город, чтобы быть с любимой, попадает в водоворот загадочных и опасных событий.
"Невестка": смотрите 1 серию онлайн
"Стальные нервы"
Количество серий: 16
Актеры: Анна Сердюк, Анна Лебедева, Максим Бусел, Мадара Вильчука
Украинско-латвийский сериал рассказывает о менеджере Максе, который привык достигать целей. Однако у него довольно сложный характер, что влияет на его отношения с окружающими, что особенно огорчает дедушку парня. Он находит для внука идеальную пару – медсестру Марту, которая работает в доме престарелых.
Дедушка ставит Максу ультиматум: или он обручится с девушкой, или теряет наследство и руководящую должность. Амбициозный юноша придумывает план, чтобы все сохранить.
"Стальные нервы": смотрите 1 серию онлайн