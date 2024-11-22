Якщо вам сподобався серіал "Реванш", зверніть увагу на інші українські телепроєкти від його творців, пише 24 Канал з посиланням на "1+1".
Цікаво 3 пригодницькі фільми з високим рейтингом, від яких неможливо відірватися
"Ніхто не ідеальний"
Кількість серій: 32
Актори: Артур Логай, Тетяна Злова, Валерія Ходос, Олексій Нагрудний
Серіал розповідає про 18-річну Сашу, яка приїжджає в будинок дядька. Вона прагне успадкувати свою половину сімейного бізнесу. Через приїзд Саші спокійне життя у будинку завершується, а натомість розкриваються таємниці минулого й розгоряється нова історія кохання. Попри теплий прийом на Сашу насправді ніхто не чекав й тепер гості хочуть позбутися.
"Ніхто не ідеальний": дивіться 1 серію онлайн
"Невістка"
Кількість серій: 4
Актори: Анастасія Нестеренко, Євген Кравець та Андрій Журавський
У центрі сюжету – працьовитий Костянтин Коваленко, який зустрічається з Ольгою - донькою банкіра. Її батьки проти шлюбу доньки, адже вважають, що хлопець їй не підходить. Костя прагне завоювати прихильність батьків Олі, тому їде з міста, щоб заробити кошти й статус. Та коли він повертається до рідного міста, щоб бути з коханою, потрапляє у вир загадкових і небезпечних подій.
"Невістка": дивіться 1 серію онлайн
"Сталеві нерви"
Кількість серій: 16
Актори: Ганна Сердюк, Ганна Лебедєва, Максим Бусел, Мадара Вільчука
Українсько-латвійський серіал розповідає про менеджера Макса, який звик досягати цілей. Однак у нього доволі складний характер, що впливає на його стосунки з оточенням, що особливо засмучує дідуся хлопця. Він знаходить для онука ідеальну пару – медсестру Марту, яка працює у будинку для літніх людей.
Дідусь ставить Максу ультиматум: або він заручиться з дівчиною, або втрачає спадок та керівну посаду. Амбітний юнак вигадує план, щоб все зберегти.
"Сталеві нерви": дивіться 1 серію онлайн